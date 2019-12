Kdo by nechtěl vypadat mladší a krásnější? Odborníci poradí, jak na to

Extrémy jsou na nic, o Vánocích si klidně zahřešte

Na začátku každé proměny byla konzultace u nutriční terapeutky, kde došlo také na měření, vážení i diagnostiku poměru tuku a svalů v těle. Protože bez vylepšení postavy se žádná pořádná změna neobejde.

Základem pro dobře fungující a stavěné tělo je vhodná strava. Jak si představují vyvážený jídelníček výživové poradkyně? Za největší zlo pokládají Jitka Tomešová a Margarita Iliopulu extrémní stravovací trendy a jednostranné diety, které nejsou dlouhodobě udržitelné, a tak je velmi pravděpodobné, že po rychlém úbytku hmotnosti přijde jojo efekt.

„Zdravé stravování je takové, kdy je v jídelníčku všeho dostatek, ale s mírou. Neznamená to ovšem, že si už nikdy nemůžete dát třeba guláš nebo sušenku,“ upozorňuje Margarita Iliopulu.

Podle ní záleží na tom, jak se stravujete v průběhu roku. „A těch deset dvacet procent pak máte na nějakou svatbu nebo Vánoce, které nás teď čekají,“ dodává. „Takové výjimečné období je potřeba si skutečně užít a potom se zase přirozeně vrátit do zaběhlého režimu,“ přikyvuje její kolegyně Jitka Tomešová.



Zdravý pohyb není jen posilovna, jděte třeba na procházku

Ženy a muže, kteří se rozhodli zásadně změnit svůj vzhled a dostat se do formy, si v pořadu O 10 let mladší bere na starost osobní trenérka Lenka Myslivcová. Jak podle ní nejlépe nastartovat pohybovou aktivitu?



„Na internetu je dnes tolik informací, že kdybych já teď začínala, ani bych nevěděla, kde začít,“ vysvětluje. Podle ní je nejlepší oslovit trenéra, který se vám bude individuálně věnovat, vytvoří vám program na míru, naučí vás správně cvičit a nedělat chyby a také individuálně nastaví jídelníček.

„Důležitý je osobní kontakt, protože člověk, který začíná, musí cítit podporu,“ dodává trenérka. „Takový průvodce vám pomůže lépe překlenout nejtěžší období, než začnete sami vidět výsledky svého snažení a dostaví se správná motivace.“

Ne každý má čas a peníze na to, aby chodit do posilovny a radil se se specialisty. „Samozřejmě, i domácí cvičení může mít výsledky,“ připouští Lenka Myslivcová. „Když vyřadíte jednoduché cukry, pečivo a mastné jídlo, ta změna už něco udělá. A pokud k tomu přidáte cviky na doma nebo procházky, plavání, kolo, tak to pro začátek úplně stačí.“ Hlavní podle ní je zachovávat si energetický výdej a nezapomínat na zdravou stravu.



Kožený křivák a bílé tenisky jsou základ

Stylista Jan Koukol radí těm, kdo chtějí vypadat mladší, s proměnou jejich garderóby. Co je podle něj nejvíc in a co by v našem šatníku nemělo rozhodně chybět?

„Nemám rád, když se oblečení škatulkuje na to, co je a co už není in, ale kdybych měl jmenovat nejaktuálnější trendy, tak by to byly kalhoty s vysokým pasem a oversized svetry,“ prozradil s tím, že tyto výstřelky nebudou mít dlouhého trvání a brzy je nahradí zase něco jiného.

Nestárnoucími kousky, které by měl mít podle Jana Koukola každý z nás doma, jsou bílé tričko, bílá košile, tmavě modré džíny, džínová bunda, kožený křivák a vlněný kabát.

„To jsou základy, na kterých stavíme a k tomu jen přidáváme trendy doplňky,“ vysvětluje Jan Koukol. „Zapomenout ovšem nesmíme ani na nezbytné bílé tenisky a lodičky, protože bílá bota je taky hrozně důležitá.“

Vlasy nepřetěžujte a nebojte se experimentovat

Správná péče o vlasy a přirozený střih i barva, to jsou sice malé, ale velmi viditelné kroky k dokonalému vzhledu. To ví i zkušená hair stylistka Petra Měchurová, která vlastnoručně korunovala vzhled nejednoho účastníka či účastnice televizního pořadu.



Co je podle ní nejdůležitější při péči o vlasy? „Základem je kvalitní šampon a kondicionér, potom určitě dobrý střih a barva,“ vyjmenovává Petra Měchurová a popisuje správný postup vlasové hygieny.

„Když má někdo vlasy natupírované, tak je dobré je nejdříve rozčesat, pak nanést šampon a opláchnout,“ vysvětluje. Poté, co kadeře vyždímáme nebo utřeme ručníkem, měli bychom do nich vmačkat regenerační přípravek, nechat chvíli působit, eventuálně rozčesat, pak opláchnout. Samotné oplachování je ovšem docela věda a Petra Měchurová při něm využívá dlouholetých zkušeností. „Vlas musí být po opláchnutí měkký, ale zároveň nesmí být péčí zatěžkaný,“ upozorňuje.

Zejména ženy, které si vlasy natáčejí a lakují, by si je měly obden mýt nebo alespoň u hlavy ošetřit suchým šamponem, aby se odlehčily. „Nemusíte také za každou cenu používat fén nebo žehličku,“ radí hair stylistka. „Vlasy se dají natočit nejen na natáčky, ale třeba i na papírový kapesník nebo na ponožku. Případně je můžete jen zaplést či zatočit, ono se to samo povlní a vznikne přirozená ležérní vlna.“