Chtěla jsem ukázat Čechům, že sem patřím, říká Taťána Makarenko

Jak vás napadlo založit si vlastní soutěž krásy?

Když mi bylo osmnáct, měla jsem za sebou už asi dvanáct regionálních soutěží. Jako finalistka jsem čekala, že z těchto úspěchů budu mít víc: více možností, nabídek, práce, kontaktů. Rozhodla jsem se tedy založit soutěž vlastní, kde něco takového bude realitou, a nasbírané zkušenosti jsem přetvořila v první ročník Miss Face. Lidem se to líbilo a vybrali jsme i 70 tisíc na charitu, což v začátcích nebylo malé číslo. Uspořádala jsem proto druhý ročník a pak další a další…

Jak vám sedla nové role manažerky?

Sama ani nevím, kde jsem sebrala tu odvahu. Provozování takové soutěže s sebou samozřejmě přináší plno úřadování. Nejde jen o hezkou přehlídku a závěrečné předání korunek a šerp. Je třeba se soustředit na financování, na charitativní část, zajišťování všech povolení, fakturování. To v osmnácti asi ne každý zvládá. Když jste ale od narození cílevědomým člověkem, jde to všechno jednodušeji. Mladý člověk se také nebojí chybovat. Jako rodilá Ukrajinka jsem navíc chtěla ukázat Čechům, že sem patřím a že jsem schopná pro Českou republiku něco udělat. Mnohé se změnilo, když nám v roce 2017 zavolali z Miss World a nabídli nám licenci. Jsme nyní mnohem prestižnější soutěží a ve světě nás berou vážně.



Jak se stalo, že oslovili zrovna vás?

Na světě existuje sedm nejprestižnějších soutěží, z nichž Miss World a Miss Universe jsou naprostá špička. Předtím licenci na první jmenovanou vlastnila konkurenční Česká Miss, vedení Miss World s ní podle svých vlastních slov ale nebylo spokojené, a proto zavolalo nám. Před tím si samozřejmě provedli důkladnou rešerši, jak naše soutěž vypadá a jestli splňuje všechna kritéria. Bylo to jejich svaté právo, licence totiž může být kdykoliv odebrána a přidělena někomu jinému. Pro mě to ale bylo překvapení. Vy si o ni můžete zažádat, to jsem ale neudělala.

Taťána Makarenko (30) Narodila se 1. října 1989 v Belce v Oděské oblasti na Ukrajině.

Do Česka přijela jako devítiletá se svou maminkou.

Studovala na přírodovědně zaměřeném gymnáziu v Teplicích.

Když jí bylo osmnáct, založila soutěž krásy Miss Face, která se od roku 2018 jmenuje Miss Czech Republic.

Vlastní pět licencí na světové soutěže Miss World, Miss Grand International, Miss International, Miss Supranational, Miss Intercontinental a také na pánskou soutěž Mister World.

Už osm let žije s hokejistou Zdeňkem Bahenským.





V současné době máte ze sedmi zmiňovaných licencí pět. Plánujete získat i zbylé dvě?

Ne, protože nechci mást diváky. Ti jsou zvyklí, že jsou tři vítězky, já jsem měla vždycky čtyři, přičemž i ta čtvrtá jezdila na světové soutěže. Nyní máme tedy vítězek pět. Také finalistek máme deset, ne klasických dvanáct. Kdyby bylo více licencí, muselo by být i více výherkyň a já už takto tu soutěž měnit nechci. Ten, kdo nesleduje soutěže krásy, je už i tak dost zmatený z toho, že jsou takové soutěže u nás dvě.

Koukala jste jako malá na přenosy soutěže krásy? Snila jste o tom, že se tam jednou sama objevíte?

Překvapivě moc ne, dělala jsem tehdy balet i taneční kurzy a to byl můj život. Pořád jsem tancovala a vůbec jsem nesnila o miss ani o modelingu. Na střední mě však oslovil skaut z modelingové agentury, jestli nechci přijít na casting. Sice jsem tehdy neuspěla, protože jsem pro ně se svou tehdejší výškou 173 cm byla moc malá, ale ten svět mě nadchl. Přes jinou agenturu jsem se pak dostala do Číny, Indie, Turecka, což mě začalo naplňovat. Po nějaké době mi však začalo vadit, že musím dělat jen to, co se mi řekne, a chybělo mi vyjádření sebe sama. Na Českou Miss jsem začala koukat asi kolem roku 1997, když mi bylo osm. Pak už jsem se o ni začala zajímat blíže, než v osmnácti přišla má vlastní soutěž.

Jste se svými soutěžícími v kontaktu i po skončení soutěží? Spřátelila jste se s některými?

Vztahy jsou v naší branži hodně důležité. Kdyby šlo jen o byznys, každý by to vycítil. Ani ty holky nechtějí být jen marketingový produkt. Proto s nimi hodně komunikuji, na světové soutěže jim volám a snažím se jim být oporou, což není v jiných zemích úplně obvyklé. Ony mi pak třeba i říkají, že ostatní dívky nemají takové zázemí a nejsou tak dobře připravené, což mě těší a posouvá dál.Takže je jasné, že spolu navážeme bližší vztah, který se pak často přetvoří ve vztah přátelský. Pořád si ale například vykáme. S děvčaty si začínám tykat, až když spolu trávíme čas i mimo pracovní povinnosti.

Od jakého momentu se účastníte castingů? Jste přítomná třeba hned na začátku v obchodních centrech?

Ano, samozřejmě. Nebyla jsem za celou dobu jen jednou a celý den jsem kvůli tomu byla nervózní. Všechny castingy jinak dojednávám sama, komunikace s nákupními středisky jde přese mě. Vyjednávám balíčky, moderátora, porotu, obvolávám všechny lidi… Když tak nad tím přemýšlím, tak v miss dělám vlastně skoro všechno (smích). Hodně mi pomáhá i můj přítel, hokejista Zdeněk Bahenský. Do budoucna ale plánujeme rodinu, takže si pak možná najdu nějakého pomocníka. Ale na castingy budu jezdit určitě pořád.

Jak zvládáte skloubit časově náročnou práci a partnerský život?

Snažíme se trávit co nejvíce času s tím druhým, takže když hrál Zdeněk v Rumunsku, byla jsem tam s ním, pak třeba taky v Itálii a na Slovensku. Teď má podepsanou smlouvu v až do dubna Polsku, kam za ním budu jezdit. On naopak za mnou přijel třeba nedávno z Francie. Do budoucna přemýšlíme, že bychom se usadili v Americe.

Vracíte se někdy na rodnou Ukrajinu?

Kromě maminky tam mám celou rodinu, tátu, babičku, všechny… Ale nevracím se tam už delší dobu hlavně proto, že v nedávné době to bylo náročné, už jen kvůli politické situaci. Takže spíš jsme třeba posílali peníze, protože jim nechodily důchody, nebo dědečkovi na operaci. Naposledy jsem na Ukrajině byla v sedmnácti, teď bych se tam ale určitě ráda vrátila. Musím ale říct, že je taková návštěva pro nás i finančně náročná, protože je na nás rodina v tu chvíli finančně závislá.

V současné době si doděláváte doktorát. Co všechno studium obnáší?

Studuji na Metropolitní univerzitě mezinárodní vztahy, tedy obor zaměřený i na diplomacii a na Evropskou unii. Studium mě baví a přijde mi potřebné, ale dokud jsem musela do školy fyzicky docházet, bylo také dost náročné. Už magistra jsem měla jako kombinované studium, abych vše zvládala. Teď už do školy chodit nemusím, protože píšu doktorskou práci. Tento obor mi ale hodně dal, a dřív jsem dokonce přemýšlela, že bych se stala diplomatkou nebo třeba europoslankyní, což už se mi asi nepodaří. Původně jsem se ale hlásila na zubařinu na Univerzitu obrany. Nechápu proč, ale chtěla jsem se stát vojenskou zubařkou. Dnes jsem ráda, že se to nepovedlo.

Na jaké téma píšete doktorskou práci?

Odhalování terorismu na letišti. V současné době chodím na konzultace, ale vedoucí mi text pořád vrací na přepracování. Je prostě těžké psát na takové téma něco, co ještě nikdo před vámi nevymyslel ani nenapsal.

Vzdala jste se úplně svých ambicí pracovat někdy v diplomatické či v politické sféře, nebo jim do budoucna dáváte ještě šanci?

Momentálně předpokládám, že v těchto oborech už asi nikdy pracovat nebudu. Ale ne všechno v životě se dá naplánovat. Ambice mám pořád. Láká mě politika, konkrétně třeba Senát nebo aspoň komunální politika. Chtěla bych přinášet něco společnosti, naslouchat lidem a myslím si, že být v zastupitelstvu by mě i bavilo. Doma mi ale řekli, že jsem blázen a že bych se prý mohla rovnou chtít stát prezidentkou (smích).