Krásné tváře dívek pomáhají nedonošeným dětem, říká Taťána Makarenko

Jak vás napadlo založit si vlastní soutěž krásy?

Když mi bylo osmnáct, měla jsem za sebou už dvanáct regionálních soutěží. Jako finalistka jsem čekala, že z těchto úspěchů získám víc možností, nabídek, práce i kontaktů. Rozhodla jsem se proto založit si soutěž vlastní, kde něco takového bude reálné, a nasbírané zkušenosti jsem zúročila v prvním ročníku Miss Face Czech Republic, který se uskutečnil v roce 2010. Lidem se to líbilo, vybrali jsme tehdy i sedmdesát tisíc korun na charitu, což v počátcích nebyla zanedbatelná suma. Uspořádala jsem proto druhý ročník a pak další a nyní jsme už u 13. ročníku mé soutěže, která se v lednu 2018 přejmenovala na Miss Czech Republic.

Mít v 18 vlastní firmu nebývá příliš běžné. Jak jste to zvládla a co byste poradila mladým lidem, kteří také chtějí začít s podnikáním?

V tomhle věku to asi nezvládne každý. Když jste ale od narození cílevědomí, jde všechno mnohem jednodušeji. Mladý člověk se také nebojí chybovat. Jako rodilá Ukrajinka jsem navíc chtěla ukázat Čechům, že sem patřím a že jsem schopná pro Českou republiku něco udělat. Mnohé se změnilo, když nám v roce 2017 zavolali z Miss World a nabídli nám licenci. Jsme teď mnohem prestižnější soutěží a ve světě nás berou vážně. Lidem, kteří chtějí v takto mladém věku začít podnikat, bych poradila následující: Věřte svému projektu, nevzdávejte se, vydržte a tvrdě pracujte, získávejte kontakty a stýkejte se s dalšími úspěšnými lidmi, kteří vás budou posouvat vpřed.

Jak by podle vás měla vypadat vítězka Miss Czech Republic?

Měla by být nejen krásná, což se od vítězky takové soutěže očekává, ale zároveň i osobnost. Měla by chtít něco dokázat a tvrdá práce by jí neměla být cizí, neboť dosáhnout svých cílů a snů není v dnešní době snadné, kolem je spousta konkurence. Neměla by mít problém ani s tím vystoupit ze své komfortní zóny, učit se novým věcem a zdokonalovat se ve všem, co bude dělat. Je velmi důležité posouvat se dál a neustrnout na místě. Mít vysoké cíle, nebát se za nimi jít a vědět, že i když cesta bude trnitá, tak bude stát za to. Hledáme cílevědomé dívky, které budou inspirovat mladou generaci a dobře využívat platformu sociálních sítí.

Které licence na světové soutěže patří pod Miss Czech Republic?

Vlastníme čtyři z pěti grandslamových licencí na největší světové soutěže krásy. Vítězka nás jezdí reprezentovat na soutěž Miss World. Mezi naše aktuální licence na světové dámské soutěže patří také Miss Supranational, Miss International, Miss Grand International a Miss Intercontinental.

Mnoho velkých projektů a firem si vybírá organizace, které podporuje jako svůj spřátelený charitativní projekt. Máte také nějaký?

Charitativní aspekt je nezbytnou součástí celé soutěže už od samého počátku a byl vetknut i do sloganu „Krásné tváře pomáhají“. Miss Czech Republic podporuje Českou neonatologickou společnost. Příspěvky na podporu předčasně narozených dětí putují ze sponzorských darů, prodeje kalendářů s finalistkami daného ročníku, koupě korunky či prstenu vítězky, prodeje propagačních předmětů, věcných sponzorských darů a v neposlední řadě z dobrovolných příspěvků návštěvníků finálového večera.

Co je pro vás jako ředitelku Miss Czech Republic teď nejdůležitější?

Vloni jsem dvakrát zvětšila svůj tým, takže očekávám nejen více volného času pro sebe, ale především i více nových projektů a obsahu, který tvoříme s našimi dívkami, aby lidé lépe viděli do zákulisí celé soutěže - jak to celé vzniká, co je klíčové při výběru dívek atd. Chci, aby se pohled na Miss změnil. Devadesátá léta jsou minulostí. Dnešní soutěž, aby přežila, musí mít zcela jiný formát - a my jsme ho vytvořili. Každý rok se rozrůstáme, naše dívky jsou více vidět, sklízejí úspěchy nejen doma, ale také v zahraničí a stávají se z nich známé osobnosti. Pracujeme na co nejlepším zviditelnění, abychom oslovili mladou generaci, která zde vyrůstá a která už si nepamatuje soutěže krásy z devadesátých let nebo počátku milénia.