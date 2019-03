Miss Czech Republic 2019: před finále jsem shazovala boky a stehna běháním

Do soutěže se Denisa Spergerová přihlásila v pouhých sedmnácti letech, aby získala zkušenosti. Ale rovnou ji vyhrála a chystá se reprezentovat Česko na listopadové Miss World v Thajsku.

„Byla jsem ohromně překvapená, vítězství jsem nečekala. V tu chvíli jsem si vůbec neuvědomovala, co se děje. Mým prvotním cílem bylo nabrání zkušeností. Když jsem se hlásila, bylo mi 17 let, to je nejnižší možný věk pro účast v Miss. Jak jsem soutěží procházela, začala jsem víc a víc přemýšlet o tom, že mám šanci korunku získat,“ vypráví 18letá Denisa Spergerová.

Po Jitce Nováčkové a Nikol Švantnerové další držitelkou korunky pro nejkrásnější dívku České republiky, jež pochází z Českých Budějovic. Ve svých starších kolegyních vidí vzory. „Líbí se mi, jak roli missek zvládly a kam se dokázaly vypracovat,“ dodává Spergerová.

Velký úspěch oslavila s rodinou a kamarády. Nyní ji čekají povinnosti spojené s výhrou. „Mám spoustu schůzek na focení od různých firem, do toho musím stíhat fotit pro sponzory Miss Czech Republic a pomalu se začít připravovat na listopadovou Miss World,“ nastiňuje nejbližší plány.

Světová soutěž krásy se letos koná v Thajsku. „Hrozně se těším, ale předtím si chci ještě vylepšit angličtinu. Součástí Miss World je talentová ukázka. Dřív jsem tančila balet a později disco, ale v Thajsku bych chtěla předvést něco originálnějšího. Tancovat tam bude nejspíš většina holek,“ uvažuje.

Jedním z hodnoticích kritérií je účast na charitativním projektu, a tak hledá oblast, ve které se angažovat. „Jestli to budou děti, senioři, nebo pejsci, je mi jedno. Chci pomoct a do něčeho se určitě pustím. Nejspíš se zkusím spojit s někým z Arpidy,“ přemýšlí a vrací se do období, kdy se s dalšími devíti finalistkami české miss chystaly na závěrečný večer.

„Bála jsem se, že rivalita bude velká. Nakonec jsme byly velké kamarádky. Absolvovaly jsme společně dvě zahraniční soustředění. Jedno v Dubaji a jedno v Chorvatsku. Tam nás učili, jak chodit na pódiu, jak se líčit a všechny potřebné věci, které musí modelka zvládnout,“ upřesňuje Spergerová.

Pro většinu dívek v soutěži je nejobávanější disciplínou promenáda v plavkách. „Ze začátku to bylo divné, měla jsem velkou trému, ale postupem času jsem si zvykla a ve finále jsem byla v pohodě. V tomhle ohledu mi soustředění a rady starších hodně pomohly,“ dodává.

VIDEO: Finále Miss Czech Republic: promenáda v plavkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po vítězství je teď více v Praze než doma v Českých Budějovicích. „A to je docela problém, protože mě letos čeká maturita, po které bych chtěla v Praze zůstat na vysoké,“ říká studentka ekonomického lycea.

„Na tuhle školu chodila i Nikol Švantnerová, takže učitelé už mají zkušenosti a vycházejí mi ve všem maximálně vstříc. Mám individuální studijní plán, jinak by se to nedalo zvládnout,“ pochvaluje si.

Před finále běhala, porotci jí vytýkali silnější boky a stehna

V dnešní době jsou pro modelky zásadní sociální sítě a jejich profily, Denisa Spergerová není výjimkou. „Všechny starší fotky, co jsem měla zveřejněné ještě před soutěží, jsem na radu ředitelky Miss smazala. Vypadala jsem na nich moc mladá. Taky mi poradili, jaké fotky přidávat, kdy a jak často. Samozřejmě vyloučené jsou vulgární snímky,“ informuje Spergerová.

Se zvýšenou popularitou se pro nezadanou královnu krásy zvětšil okruh nápadníků. „Vždycky jsem nějaké měla, ale teď mi píše dost kluků z celé republiky. Já to nemám čas řešit, chci pracovat a soustředit se na prosazení v modelingu. Když nějaká láska přijde, tak přijde, ale do ničeho se netlačím,“ culí se.

A jak si udržuje dokonale štíhlou postavu? „Před finále jsem chodila běhat každý den, podle porotců jsem měla silnější boky a stehna, tak jsem musela zhubnout. Teď si postavu udržuji dvakrát týdně běháním. Co se týče jídla, žádnou dietu nedržím, když mám na něco chuť, tak si to dám. Jen se snažím vyhýbat smaženým jídlům, ráda si dám čokoládu,“ vypráví 182 centimetrů vysoká studentka.

Díky vítězství získala roční bezplatné využívání nového luxusního bytu v Praze a automobilu. Další výhrou je týdenní jazykový kurz v zemi podle výběru samotné vítězky.

„Chci jet na týden do Anglie, musím se lépe naučit anglicky. Po základní škole jsem chodila dva roky na hotelovou školu v Rakousku, takže s němčinou problém nemám, ale v angličtině se zatím necítím jistá,“ prozrazuje Miss.

VIDEO: Upoutávka na Miss Czech Republic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Korunku pro vítězku má schovanou v pražském bytě. V tom, co je pro ni v životě důležité, má jasno. „Momentálně je to práce, rodina a kamarádi. Práce má však o něco větší přednost. Chci využít této příležitosti a stát se dobrou modelkou,“ dodává odhodlaně.