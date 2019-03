Miss Kateřina Kasanová předvedla své vnady na přehlídce spodního prádla

Žádný push-up efekt, ale pohodlné kousky, které zvládnou našlapaný rytmus všedního dne. To od spodního prádla chtějí Češky především. „Ženy chtějí mít pohodlí, protože přiznejme si to, zvětšujeme se a jsme korpulentnější. Máme hezké velké zadečky, velká prsa a hledáme prádlo, které je funkční a zároveň příjemné. Ideální je podprsenka, o které ani nevíme, že ji máme,“ říká Lýdie Malchárková, odbornice na spodní prádlo značky Triola. Česká značka oslavila přehlídkou spodního prádla a plavek už sto let své existence. Od jejich začátku se prádlo a přístup k němu razantně změnil.

„Za posledních sto let to byl velikánský skok. Dříve ženy nosily spodničky a sukně a teprve po první světové válce se začalo se zkracováním a oděv se vlastně rozdělil na dvě části. Například podprsenka je vlastně zmenšenina korzetu. Ženy začaly nosit kalhoty a zkracovat sukně, takže se zkracovaly i nohavičky u kalhotek. Za dob babičky Boženy Němcové nosily ženy nabírané spodní kalhotky pod kolena, dneska máte tanga, protože nosíme krátké sukně,“ popisuje Lýdie Malchárková.

Změnila se nejen délka, ale i volba materiálů, díky kterým se můžeme cítit pohodlně i přitažlivě zároveň. „Dříve bylo spodní prádlo z bavlny, hedvábí a lnu, pak do toho vstoupila chemická vlákna. Nyní je prádlo strečové, více sexy a zároveň více funkční. I pro prsa velikosti K dokážeme vytvořit malou podprsenku, to dříve nebylo,“ popisuje odbornice.

Co se týká výběru barev, zůstáváme konzervativní a nejčastěji saháme po světlých odstínech a černé, nebojíme se však experimentovat se střihy a pečlivě vybíráme takový, který nám nejvíce sluší. Nemusí se přitom nutně jednat o krajkový model či kousek posetý mašličkami. Bohatě nám stačí jednoduché linie, které dají vyniknout postavě a sluší i ženám, které je za co chytit.