Žena zahrnuje novorozeně luxusem, nechybí ani zlatý dudlík a lahev

Když oznámila, že je v očekávání, pochlubila se také tím, že jí za požehnaný stav nadělil manžel jachtu i šperky s diamanty. Její muž ji zahrnuje luxusem, ale ne vždy tomu tak bylo. Seznámili se už v době, kdy jí bylo pouhých šestnáct let a on byl tehdy opravářem aut s minimálními výdělky.

Díky obchodům s kryptoměnami ale nakonec zbohatl natolik, že patří mezi nejbohatší muže v Dubaji. Ani ona ale rozhodně není chudá. Už ve čtrnácti letech začala podnikat a sama se vypracovala tak, že je z ní miliardářka. Vydělává si prodejem luxusních kosmetických výrobků.

„Mám slabost pro krásné věci. Mezi ně samozřejmě patří i nádherná auta. Dostala jsem od manžela Lamborghini, jasně růžový McLaren 720 a nejnovější Mercedesy. Žiji tak, jak si zasloužím, a rozhodně se nestydím za to, že se nechávám hýčkat. Sama bych se hravě uživila a nepotřebovala bych ničí pomoc, ale myslím si, že jako manželka si to zasloužím,“ uvedla v minulosti na Instagramu žena.

A podle vlastních slov si luxus zaslouží i dcerka. Má kočárek značky Dior, všechno oblečení má pochopitelně také od luxusních značek jako Burberry, Chanel nebo Luis Vuitton. Kromě toho také pije ze zlaté lahve a dudlík je rovněž ze zlata. Po narození od tatínka také dostala „dětské“ šperky s diamanty.

„Moje dcera si bude žít jako princezna. Už se nebudu omlouvat za to, že mám vysoký životní standard. Zkrátka nám to tak vyhovuje a nebudeme se stydět za to, že jsme úspěšní a můžeme si to dovolit,“ doplnila.