Žena začala rodit v autě, ačkoli lékaři porod vyloučili

Ačkoli už měla Chelsea doma jednu dcerku a věděla, jak porod probíhá, byl pro ni přesto druhý porod velkým šokem. Zažila si totiž překotný porod, kdy se vše odehrálo tak rychle, že ani nestačila dojet do porodnice včas nebo si zavolat sanitu. Přišlo to na ni v autě.

Chelsea si bez obav užívala doma s prvorozenou dcerou, protože jí po kontrole v porodnici lékaři řekli, že vše vypadá v pořádku a není třeba panikařit. Vše ale nakonec dopadlo jinak a jen pár hodin poté už bylo dítě na světě. O všem žena informovala v podcastu The Real Stuff.

„Když jsem z ničeho nic začala mít kontrakce po minutě, řekla jsem manželovi, že musíme do porodnice. Sedla jsem do auta a měla pocit, že potřebuji na velkou. Ve skutečnosti už ovšem začaly vypuzovací kontrakce a dcera chtěla ven. Stáhla jsem si kalhoty a viděla její hlavu a vlásky,“ uvedla Chelsea.

Do porodnice dorazili ve chvíli, kdy už byla dcerka téměř venku. Personál porodnice a lékaři ji stihli dovézt na lehátku na porodní sál, kde holčička už jen vyklouzla ven a lékaři přestřihli pupeční šňůru. „Bylo to tak rychlé. Trvalo to ne víc než patnáct nebo dvacet minut. Nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát tak rychle,“ dodala. Holčička přišla na svět o čtyři týdny dříve, ale je naprosto zdravá a rodičům dělá jen samou radost. Chelsea ale vzkazuje všem matkám, aby se raději měsíc před termínem porodu nevzdalovaly daleko od porodnice, aby se jim nestalo něco podobného jako jí. „Nikdy nevíte, jaké má osud plány,“ dodala se smíchem.