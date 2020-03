Krásná i z pohodlí domova. Získejte sexy a zdravý bronz za pár minut

, aktualizováno

Dotkla se vás karanténa? Nesmíte do práce a nevíte, co s přemírou volného času? Neklesejte na mysli. Máte ideální čas vrhnout se do zkrášlujících rituálů, které jinak opomíjíte. Zahalte své tělo do líbivého bronzového hávu bez nebezpečí ze slunečních paprsků. Přečtěte si, jak správně aplikovat samoopalovací krém.