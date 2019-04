Prvý frajer. Co čeká partnera nové slovenské prezidentky?

První oficiální zahraniční návštěva nové slovenské prezidentky povede tradičním směrem. Do České republiky. Bude to pochopitelně sláva, bude se pracovat na dobrých vztazích obou zemí. V záři reflektorů i v zákulisí. A bude se muset připravit kratochvíle pro gentlemana. Nikoli pro dámu.

„Poradíme si!“ usmívá se Vladimír Kruliš, který je v Praze hradním ředitelem protokolu. „Rozdíl bude v separátním programu, tedy ve chvílích, kdy jsou partneři prezidentů bez svých protějšků. U dam jsou to často čajové dýchánky, návštěvy módních salonů. To upravíme.“

V nabídce může být prohlídka historických a reprezentačních prostor Hradu, hudební představení. Vlastně cokoli, kde se bude cítit dobře česká první dáma Ivana Zemanová i její host. V tomto případě Peter Konečný, který je oporou nově zvolené Zuzany Čaputové.

„Především se ti muži musí popasovat se svou rolí. Musí si uvědomovat, že oni jsou jen doprovod a nejsou hlavní postavou, kterou je jejich žena,“ vysvětluje Kruliš.

Hudebník a výtvarník Konečný není žádnou bílou vránou. V minulých dnech například do našeho hlavního města dorazil ve stejné roli i Jakov Kitarovič, manžel chorvatské prezidentky Kolindy Grabar-Kitarovičové.

U večeře při svíčkách mohou probírat světové dění Joachim Sauer, životní druh německé kancléřky Angely Merkelové, či Philip John May, jehož choť neúspěšně vyjednává brexit. Ale i tito pánové mají pouze poradní roli. Prst na toku dějin drží někdo jiný.

Zpět na Slovensko. Když pršelo štěstí a Peter Konečný po triumfu Čaputové ve druhém kole dostal černé triko s nápisem „prvý frajer“, první těžké zkoušky už měl za sebou. Vždyť právě do osobního života charismatické právničky se soupeři během kampaně strefovali.

Vítězka voleb má dvě dcery na prahu dospělosti a je rozvedená. Konečný se s ní prý seznámil tak, že jí jako fotograf nabídl výrobu nových reprezentativních fotografií. Dosud spolu nežili ani ve společné domácnosti.

Teď se pro první slovenský pár leccos změní. Anebo také ne. „Protokol je v tomto velmi volný. Některé protějšky pojmou svou roli jako poslání na plný úvazek a věnují mu všechen svůj pracovní čas. Jiní pokračují ve své kariéře či se zaměřují na rodinu,“ říká Kruliš.

A připomíná, že i tady se můžeme podívat na Slovensko. „Paní Martina Kisková si chtěla chránit své soukromí a na veřejnosti tolik nevystupovala. Není žádná kniha, do které bychom nahlédli a podle toho fungovali.“

Připouští, že je logicky i logisticky lepší, když je protějšek k dispozici v případě, že i návštěva přijede v páru. Zároveň se dá najít řešení každé situace. Ostatně také česká první dáma Ivana Zemanová si na svou novou roli a společenské postavení zvykala postupně.

„Víte, vypadá to dobře na fotografiích, když jsou tam ty páry pohromadě. Ale musíme vědět, že si to ty osoby nevybraly, nekandidovaly. Pokud se partner nové slovenské prezidentky rozhodne zůstat v ústraní, je to jeho právo,“ připomíná Kruliš.

Rekord prince Philipa

Nutno zároveň dodat, že být v bývalém Československu první dámou (nyní v Bratislavě prvním pánem) není nějaká výhra v loterii. Na tuto pozici nepřipadá žádný plat, žádná oficiální kancelář, žádná asistentka.

Mimochodem, nejdéle sloužící „první dámou“ není nikdo jiný než princ Philip, vévoda z Edinburghu. S princeznou Alžbětou si dopisoval od jejích třinácti let, ve svazku manželském jsou od roku 1947.

A ačkoli je britská královská rodina svým postavením přece jen výjimečná, i Philip se účastnil protokolárních záležitostí až do svých pětadevadesáti let, kdy se rozhodl z veřejného života stáhnout a na společenských akcích už příliš nevystupovat.

„Prvý frajer“ si svou roli teprve zvolí.