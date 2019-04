Prožili jsme si těžké chvíle, vzpomíná manželka Billa Gatese

Melinda říká, že vedle počítačového génia by nevydržela žádná žena, která nerozumí technice. Ona se naštěstí na vysoké škole zaměřil i na vše okolo počítačů. Společnost jí dělali spolužáci, kteří žili jen pro počítače a nic jiného je nezajímalo.

„Dnes už se umím mnoha situacím z minulosti zasmát. Došli jsme totiž s Billem za těch pětadvacet let tak daleko, že už se uvolněně dokážeme společně zasmát. Prožili jsme si těžké chvíle. Několikrát jsem se zastavila a sama sebe se ptala, zda to vůbec můžu zvládnout a zda na takový život mám,“ svěřila se Gatesová v rozhovoru pro The Sunday Times.

Bill nebyl rodinný typ, který by pečoval o děti a pomáhal s domácností. Běžnou praxí u nich bylo, že si raději četl, než aby manželce pomohl. „Pamatuji si, jak jsem balila věci do auta na dovolenou a chystala děti. Sotva jsem stíhala a Bill si v klidu četl knihu o Churchillovi,“ prozradila Melinda.

Když před pětadvaceti lety Bill přemýšlel, zda Melindu požádá o ruku, málem se s ní namísto toho rozešel. Nebyl si jistý, jestli dokáže být dobrým manželem. „Neměl tušení, jak by měl skloubit manželské a rodinné povinnosti s prací, protože práce u něj byla priorita. Trvalo roky, než jsem ho naučila, jak najít mezi rodinou a prací určitou rovnováhu,“ svěřila se.

Melinda říká, že se po narození dětí cítila osamocena. Manželé spolu mají tři potomky. Dvaadvacetiletou Lisu, která se narodila dva roky po svatbě, devatenáctiletého syna Roryho a šestnáctiletou dceru Phoebe.

Protože byl v minulosti společně strávený čas vzácností, zavedli u Gatesů alespoň rodinné večeře. Scházejí se u jídla a mají svůj pravidelný rituál. Každý člen rodiny řekne, za co je pro dnešní den vděčný.

„Moc rádi spolu večeříme, probereme, co se přihodilo, povídáme si,“ dodala Melinda, která právě vydává knihu s názvem The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, kde hovoří i o společném soužití se slavným miliardářem.