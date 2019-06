Moje největší chyba byla prohra proti Androidu, říká Bill Gates

„Ve světě softwaru, především v oblasti platforem, se vše řídí pravidlem, že vítěz bere vše. Za mojí největší chybu považuji to, že Microsoft nepřišel první se systémem, jako je Android. Mělo to být jasné vítězství,“ povzdychl si Bill Gates v rozhovoru.



„Když máte jen polovinu aplikací, nebo třeba i 90 procent aplikací oproti konkurenci, je to cesta do záhuby. Bylo tu mimo Applu jedno místo na univerzální operační systém a co nás to stálo? Místo firmy G by firma M měla o 400 miliard dolarů víc,“ pokračuje v bilanci. „Naše ostatní aktiva: Windows, Office, si stále vedou dobře. Takže si vedeme dobře. Kdyby se nám povedlo mít i něco jako Android, vedlo by se nám úplně nejlépe.“

Google odkoupil Android v roce 2005 za 50 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun) a jeho původní ředitel Eric Schmidt přiznal, že původní cíl Googlu byl porazit Microsoft a jeho Windows Mobile. To se nakonec povedlo a Microsoft byl nucen se zcela stáhnout z trhu mobilních operačních systémů i smartphonů jako takových.

Přiznání Billa Gatese je nicméně docela překvapivé, neboť doteď panovala shoda, že porážka Microsoftu na trhu se smartphony a jejich systémy je spíše chyba tehdejšího ředitele Steva Ballmera, který se notoricky vysmíval konkurenčnímu Applu.

„Nikdo nezaplatí 500 dolarů navíc jen za logo,“ prohlásil Balmer v roce 2009 (více v článku Ballmer opět útočí na iPhone: Nikdo nezaplatí 500 dolarů navíc za logo).