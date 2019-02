Poradíme, jak přestat mlsat. V boji se sladkým sledujte glykemický index

Chuť na sladké může mít mnoho důvodů a dá se s ní pracovat různými způsoby. Jednou ze základních příčin nutkavé chuti na něco sladkého je nevyrovnaná hladina krevního cukru. Pokud hladina rychle poklesne, organismus reaguje požadavkem na rychlé doplnění energie něčím sladkým.

Sáhneme-li v takové situaci po pochutině nebo jídle s vysokým obsahem jednoduchých sacharidů (a vysokým glykemickým indexem), chuť na sladké sice záhy uspokojíme, ale zároveň se velmi rychle zvedne hladina krevního cukru a způsobí další nežádoucí výkyvy hladiny cukru v krvi.



„Tímto procesem se dostáváme do začarovaného kruhu konzumace dalších sladkostí coby rychlého zdroje energie, proto jedním z hlavních pravidel zdravé výživy je udržovat co nejstabilnější hladinu krevního cukru,“ vysvětluje nutriční terapeutka Sandra Tušková Miloševičová.

„Základní radou je tedy vybírat si potraviny, které umějí správně zasytit, nedostavuje se po nich rychle hlad a nevyvolají nepříjemné výkyvy hladiny krevního cukru. Právě proto je dobré se orientovat v glykemickém indexu jednotlivých potravin. Připomínám, že glykemický index je ukazatel, který napoví, jak se po konkrétním jídle zvedne hladina krevního cukru,“ dodává nutriční terapeutka.

Čím zahnat chuť na sladké

Škála vhodných pomocníků, kteří zdravě a účinně pomohou ve chvílích, kdy nás honí mlsná, je naštěstí poměrně pestrá. „Zkuste se v těchto situacích soustředit na vlákninu, to znamená dát si například ovesnou kaši, kousek celozrnného pečiva, mandle nebo avokádo. Dobrou volbou je také ovoce – čerstvé i sušené. Doporučit mohu například hrušky, jablka a maliny, ze sušeného ovoce se hodí meruňky a švestky. Při ruce můžete mít také různé proteinové a ovocné tyčinky – u nich si kontrolujte, zda neobsahují velké množství přidaného cukru,“ radí terapeutka.

Pokud se při „mlsné“ neobejdete bez čokolády, vyplatí se zvolit kvalitní čokoládu s vysokým obsahem kakaa, nikoliv čokoládové tyčinky, které spíše než kakao obsahují cukr a tuky.

Chuť na sladké se může dostavovat ve stresových momentech nebo ve chvílích psychické nepohody. Přestože je zajídání starostí či smutku sladkým jídlem poměrně běžným jevem, organismu tím dobrou službu neděláte. Mnohem zdravějším řešením je věnovat se v takových situacích nějaké příjemné aktivitě, která vás zabaví a odvede pozornost od mlsání. Pokud se touto aktivitou stane sport, přínos pro zdraví bude dvojnásobný.

„Do chuti se promítá také touha po radosti. Právě sladká chuť nám ji může kompenzovat. Mnohem důležitější než tlumit nedostatek pozitivních emocí konzumací sladkostí je uvědomění si problému, jeho pojmenování a snaha o jeho dlouhodobé řešení,“ objasňuje psychologické aspekty nutriční terapeutka.

Příčinou mlsání ovšem nemusí být jen problémové situace. Mnoho lidí sáhne po sladkostech čistě ze zvyku (například při pití kávy, po obědě, při sledování televize). V takovém případě je potřeba si svůj návyk uvědomit a postupně ho odbourat nebo upravit. Rychlé změny by v takovém případě nemusely mít dlouhé trvání, lepší jsou proto pozvolné úpravy návyků.

Podobný základ, tedy že jde čistě o otázku zvyku, může mít konzumace sladkostí ve chvílích osobní pohody. Čokoláda, zákusky nebo jiné sladkosti totiž dovedou příjemné momenty podpořit – tyto zvyky se však dají s potřebnou dávkou vytrvalosti a trpělivosti změnit a postupně úplně eliminovat nebo upravit do zdravější podoby.

Chuti na sladké se dá předcházet

Nutriční terapeutka Sandra Tušková Miloševičová má pro všechny milovníky sladkého, kteří by chtěli své chutě na sladké omezit, několik rad. „Dlouhé intervaly mezi jídly svádějí k vyhledávání sladkých pokrmů, které rychle doplní energii, i k větším porcím jídla. Zavedení svačin do jídelníčku umí chuť na sladké výrazně snížit a navíc podpoří pravidelnost stravování, která tělu prospívá. Dopolední i odpolední svačiny mohou být velmi pestré a dobře se do nich zapojují například bílkoviny.“

Jak zdravě zahnat chutě na sladké - Slazené nápoje zkuste nahradit vodou s citronem a mátou. Příjemná chuť této kombinace osvěží, potěší chuťové pohárky a nezatíží tělo přidaným cukrem z průmyslově vyráběných limonád.

- Při slazení nápojů je možné místo běžného bílého cukru použít stévii. - Pokud vás pravidelně honí mlsná v dopoledních hodinách, na vině může být chybějící nebo nevhodně složená snídaně. Nezapomínejte na ranní jídlo, ve kterém budou zastoupeny všechny základní živiny.

Právě nedostatek bílkovin je další možnou příčinou, proč vás honí mlsná. Svačina, ve které zkombinujete třeba ovoce s jogurtem nebo zeleninu se sýrem, dokáže zasytit a tělu dodá jak vitaminy, tak zmíněné bílkoviny. Důležité je také dbát na příjem minerálů, zejména selenu, hořčíku, zinku, draslíku a chromu, protože jejich nedostatek může být faktorem přispívajícím k chuti na sladké.

Další vysvětlení chuti mlsat se skrývá ve spánkovém režimu. Dlouhodobý nedostatek spánku ovlivňuje mimo jiné produkci ghrelinu, tzv. hormonu hladu, což vede k výraznějšímu pocitu hladu i chuti na sladké. Unavené nevyspalé tělo se hlásí o zdroje energie, proto přehodnocení spacích návyků může být cestou, jak se s nutkavou potřebou sáhnout po něčem sladkém přirozeně vypořádat.

Podněty k mlsání dají bakterie

„Potřeba konzumovat cukr stoupá, pokud je tělo překyselené a ve střevě se přemnoží bakterie, které tzv. mají chuť na sladké. Cukr je pro ně zásadní živinou, a proto i sám člověk v takové situaci preferuje mnohem více cukru, než je žádoucí,“ upozorňuje nutriční terapeutka a dodává, že řešením může být detoxikace organismu nebo odkyselení.

U žen navíc může chuť na sladké výrazně kolísat v průběhu měsíce. „Svou roli totiž hraje fáze menstruačního cyklu. Pokud mají ženy několik dní před menstruací, běžně u nich stoupá chuť na sladké či tučnější jídlo. Důvodem jsou hormonální změny a chemické pochody v těle, které menstruaci provázejí. Vyplatí se proto mít v tyto dny připravené zdravé varianty sladkostí,“ říká Sandra Tušková Miloševičová.

