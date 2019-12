Tyto telefony kupte dětem pod stromeček, přestože budou chtít jiné

Různých studií a názorů, od kdy by mělo dítě mít vlastní mobil, jsou desítky. Nebudeme je rozporovat ani potvrzovat. Děti se moderní smartphony či tablety naučí ovládat velmi brzo a rychle. To je prostě fakt. Pokud tedy plánujete potomkovi mobil pod stromeček nadělit, poradíme vám, jak uspokojit obě strany – vás i potomka.

Věnovat se budeme kategorii smartphonů, které mají dnes téměř všechny děti ve věku dvanácti let. Aspoň tak mluví tento průzkum. Pro ty nejmladší školáky se možná víc hodí levný obyčejný mobil, v tomto segmentu je však výběr tak slabý, že není co doporučovat. Prostě kupte levnou nokii.

V případě smartphonů je samozřejmě situace jiná. Nabídka je extrémně široká. A to ve všech směrech. Nejlevnější smartphony lze zakoupit už za dvanáct set korun. Samozřejmě se nabízí, že právě levný přístroj do dvou tisíc korun by mohl být ideálním startovním smartphonem.

Jenže není. Ano, nějak to fungovat bude, ale přinese to víc zlosti než radosti. To už je opravdu lepší obyčejný mobil, na kterém se děti aspoň naučí postaru naťukat SMS. A budou vědět, jak je to otravné, a až dostanou smartphone s dotykovým displejem, budou si ho vážit.

Můj první smartphone

Jako dobrý začátečnický smartphone můžeme s klidným svědomím doporučit přístroje zhruba od dvou tisíc korun, které mají aspoň 2 GB operační paměti a 16 GB paměti uživatelské. Procesor až tak řešit nemusíte, displej bude mít HD rozlišení, které stačí, a přestože potomek asi těžko bude sosat ve velkém mobilní data (i když různé rodinné tarify to vlastně umožňují), tak přítomnost LTE je už dnes v této kategorii v podstatě běžná.

Spíš nešetřete na krytu a fólii na displej – takový telefon bude mít těžký život. Navíc hezký kryt dítě jistě potěší a je to dnes drobnost za pár stokorun. Přitom fólie a kryt mohou ušetřit tisíce za opravu nebo nový přístroj.

Jaký vybrat? V nejnižší rozumné cenové hladině nejsou vyložené hity. Vlastně zde docela dobře fungují i některé méně známé značky. Z těch nejlevnějších třeba Nokia 5, Honor 7S nebo o trochu dražší (2 600 korun) nový Xiaomi Redmi 7A. Docela fešácké modely s displeji přes celé čelo a výřezem pro kamerku v této kategorii pak nabízejí značky jako Cubot nebo Doogee.

Pokud trochu připlatíte, nadělíte svému potomkovi větší vnitřní paměť, což jistě ocení. Třeba v případě Honoru 8S nebo již zmíněného Xiaomi Redmi 7A s 32GB úložištěm. Tyto telefony stojí okolo 2 800 korun. Zbytek hardwaru je však v podstatě stejný jako u modelů levnějších o několik stokorun.

Jestliže si děti u začátečnického smartphnonu ještě příliš nevybírají – i když ani to nemusí být výjimkou, především pokud takový přístroj dostanou později –, tak u zasloužilých školáků už bude značka a další parametry hrát roli. Děti jsou překvapivě hodně informované a dobře vědí, jaké modely jsou nové a co umějí. A v celku nepřekvapivě budou chtít to nejlepší.

Maminko, tatínku, já chci iPhone

Asi nejsložitější situaci budou mít ti rodiče, jejichž potomci touží po iPhonu. A nebude jich málo. Důvodů bude několik – buď jejich okolí také používá iPhony a oni chtějí zůstat ve stejném ekosystému, anebo se klidně mohli inspirovat u rodičů. Problém je v tom, že jak je dobře známo, iPhony jsou drahé. Z aktuální řady vás vyjde vánoční dárek nejlevněji na 21 000 korun za iPhone 11. A to je dost peněz na mobil pro děti či mládež.

Jenže vyloženě levný iPhone v současnosti neexistuje, a tak jsou jedinou variantou staré výprodejové modely, které Apple už sám neprodává. Pod deset tisíc korun, a to jen těsně, pořídíte iPhony 6s a 7, v prvním případě i ve větším provedení 6s Plus. A právě tento větší model je asi nejvhodnější volbou. Nebo novější iPhone 7 (i tak to jsou mobilní dědečci z let 2015 a 2016, ale stále s podporou nejnovějšího systému iOS 13). Případně pokud by měla být vánoční nabídka obvzláště bohatá, tak iPhone 8 teď stojí od 13 500 korun.

My bychom se ovšem snažili potomka přesvědčit, že u konkurenčního Androidu může dostat za méně peněz mnohem víc muziky. Výběr je obrovský a mládež dobře slyší na značky, které se více či méně na tento perspektivní segment zákazníků soustřeďují. Ať už využívají populární youtubery, instagramisty a další propagátory mládežnického životního stylu – čti influencery –, nebo prostě mají dobré zboží za dobré ceny. U mládeže tak frčí Honory, Xiaomi nebo Samsungy. Ne že by nějaký Umidigi nebo Doogee nedokázal udělat dobrou službu, ale nebude dostatečně in.

Levný a výborný

Ty nejlevnější modely pro začátečníky jsme si již představili, pojďme tedy na takový zlatý mládežnický androidový střed. Tedy na telefony okolo pěti tisíc korun. A začít nemůžeme nikým jiným než Xiaomi Redmi Note 7. To je prostě výborná volba za 4 500 korun, která udělá radost i těm, kteří jinak pošilhávají po telefonu za mnohem víc. Note 7 má totiž opravdu výbornou výbavu na svou cenu. Ano, na trhu je třeba zhruba o tisícikorunu dražší nový model 8T, ale za tu ušetřenou tisícikorunu můžete koupit kryt i bezdrátová špuntová sluchátka.

Za 5 500 korun můžete volit i Honor 8X, který má podobnou výbavu, nebo Motorolu G8 Plus za 6 000 korun či Samsung A40, ale nic zásadního navíc oproti Notu 7 od Xiaomi potomek nedostane.

Dražší a ještě lepší

Vyšší střední třída, kam se dostáváme, začíná zhruba od sedmi tisíc korun a končí u hranice dvanáct tisíc korun. I tato kategorie má jasný hit, kterým je v té nižší Note 7. Jmenuje se Samsung A50, velmi povedený přístroj své kategorie. Základní cena, za kterou se prodává i nyní, je 8 990. Jenže už několikrát Samsung cenu snížil na 7 200. Pak říkáme automatické ano, to je výborná volba. Za běžnou cenu má telefon mnohem těžší konkurenci, třeba Xiaomi Mi 9 nebo Honor 20, které stojí stejně. Tyto telefony mají lepší výbavu, v podstatě již na úrovni špičkových modelů nejvyšší třídy. Samozřejmě s některými ústupky, ale cena to víc než dostatečně vyvažuje.

Ovšem i v této kategorii jsou levnější alternativy. Třeba místo Xiaomi Mi 9 dobře poslouží levnější varianta Mi 9T za 6 990. Nebo nový Honor 9 X, který je ještě o tisícikorunu levnější. Případně o trochu dražší novinka od Huaweie s názvem P Smart Pro, kterou lze pořídit za akční cenu 7 400 korun.

Některé parametry jsou důležitější

A ještě několik tipů, které obdarovaní jistě ocení. Děti i mládež jistě budou na telefonech hojně sledovat videa a poslouchat hudbu. To znamená, že ocení velkou vnitřní paměť. Použitelným minimem je 32 GB, ale mnohem praktičtější jsou hodnoty 64 a 128 GB. A třeba i zmíněné Xiaomi Redmi Note 7 má vnitřní paměť 64 GB. Všechny telefony v našem výběru vyjma těch nejlevnějších a iPhonů mají operační paměť 4 GB a více. Což je naprosto dostatečné, stejně jako procesor v těchto kategoriích.

Mládež jistě ocení solidní foťák, a to i ten přední, který mnoho rodičů zapne jedině omylem. I v tomto případě jsou naše tipy dostatečně vybavené. Což platí i pro zadní snímače. Zde pak samozřejmě platí, že s vzrůstající cenou půjde kvalita foťáků nahoru. Je to dnes vlastně jedna z mála možností, jak se odlišit. Displej by měl mít rozlišení FHD, což opět splňuje i levný Note 7. A na závěr jedna praktická rada: přikupte fólii na displej a pouzdro, vyplatí se to.