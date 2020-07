Mají další mobil, který už se cenou nepodbízí. Představení bylo originální

Výrobce OnePlus spadající pod koncern čínského Oppa, kam patří třeba také nováček na českém trhu Realme, se už několik let snaží profilovat jako „zabiják top modelů“. Prvotiny z jeho portfolia skutečně dovedly nabídnout „více muziky za méně peněz“, v posledních letech se však modely OnePlusu v podstatě plně integrovaly do prémiového segmentu, tedy i včetně vyšší ceny.

Novinka Nord je jednoduše smartphone, který potvrzuje, že značka OnePlus už s konkurencí nebojuje extrémně nízkou cenou. Smartphone v podstatě nově definované prémiové vyšší střední třídy sice stojí při jejím spodním cenovém okraji, ale dramaticky výhodnější než konkurence prostě není. Snapdragon 765 s podporou 5G sítí, velká porce RAM i vnitřní paměti, čtyři fotoaparáty, to vše umí konkurence nabídnout také, a přitom není často o moc dražší.

Odhalení telefonu předcházelo několik vln rezervací, kdy kupující v podstatě nevěděli, do čeho jdou. Výrobce si za příslib, že budete jedni z prvních v pořadí, komu tuto novinku pošle, naúčtoval rezervační poplatek 20 eur (asi 530 korun). Samotný telefon podle tvrzení firmy neměl přesáhnout cenu 500 eur (13,2 tisíce korun), mínus již zaplacená cena rezervace. To je ovšem zhruba tak všechno, co o telefonu prozradil.

Samotná akce s odhalením telefonu byla pak pojata velice originálně. Lidem s předobjednávkou a do médií výrobce poslal speciální pozvánku, která obsahovala kartonovou destičku s QR kódem. Ta pomocí aplikace s rozšířenou realitou (AR) šla proměnit na displeji vašeho telefonu právě v OnePlus Nord. Zbytek zájemců pak mohl akci sledovat také pomocí AR aplikace či prostřednictvím běžných streamů.

Právě prostřednictvím AR aplikace se celý smartphone představil. Široká veřejnost tak mohla představení sledovat například na stole u sebe doma, odkud na ně z displeje v rozšířené realitě promlouval šéf OnePlus Pete Lau a kde se pak před nimi zhmotnil samotný telefon. Originální představení, které mělo své určité technické mouchy, sledovalo přes 120 000 lidí.

Zájem o OnePlus Nord je tedy veliký, ale možná zároveň bude podobně výrazné i zklamání některých fanoušků značky. Dobře vybavený OnePlus Nord bude totiž stát 399 eur, v přepočtu tedy asi 10 500 korun. Zájemci s rezervacemi si budou moci telefon objednat již brzy, distribuce začne 27. července. Pak se dostane i na další zákazníky. Kromě online distribuce přímo přes vlastní e-shop značky (OnePlus má sklady v Evropě) se mohou čeští zákazníci těšit i na dostupnost v běžné obchodní síti: OnePlus má totiž v Česku nového distributora, který bude jeho telefony dodávat místním obchodníkům, včetně těch nejoblíbenějších e-shopů a sítí kamenných prodejen. Česká cena ovšem ještě přesně stanovena nebyla.

Solidní výbava

Co tedy za své peníze zákazníci dostanou? Smartphone v šedé nebo světle modré barvě se 6,44“ displejem s poměrem stran 20:9 a obnovovací frekvenci 90 Hz, která by měla zaručit plynulé překreslování dění na obrazovce. Rozlišení je FullHD+, čtečka otisků prstů je integrována v displeji.

OnePlus Nord má celkem šest fotoaparátů. Hlavní má rozlišení 48 megapixelů a optiku se světelností f/1,8 s optickou stabilizací obrazu. Širokoúhlý foťák má rozlišení osm megapixelů, pak je tu pětimegapixelová kamera pro hloubku ostrosti a marketingová zbytečnost v podobě makro fotoaparátu s dvoumegapixelovým rozlišením. Vpředu jsou v dvojitém průstřelu taktéž dvě čočky, hlavní se snímačem o rozlišení 32 megapixelů a druhá, širokoúhlá s osmi megapixely.

Základní provedení OnePlus Nord bude mít 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, slot na karty microSD chybí. Proto možná někomu přijde vhod verze s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti. Nechybí obvyklé funkce jako NFC, USB-C s rychlým nabíjením a další drobnosti. Naopak třeba bezdrátové nabíjení chybí, baterii s kapacitou 4 115 mAh lze tedy dobít jen kabelem. Absentuje i 3,5mm jack, možná i proto představilo OnePlus zároveň i nová (true-wireless) bezdrátová sluchátka, která se chlubí funkcí aktivního potlačování okolního hluku.

Spousta konkurence

S novým modelem po dlouhé době rozšiřuje OnePlus svou nabídku o další typovou řadu, zatím povětšinou firma sázela na jednu modelovou linii (byť se ta rozrostla do podoby dvou zařízení v každé generaci). V roce 2015 nicméně OnePlus už dvě modelové řady mělo: vedle typu OnePlus Two později nabídlo i smartphone OnePlus X s kompaktními rozměry a tehdy špičkovou výbavou. Nord na něj vlastně tak trochu navazuje, i když s rozměry 158,3 x 73,3 x 8,2 mm už příliš kompaktní není.

Konkurence je aktuálně bohatá, i když bývá o něco dražší. Třeba krásné LG Velvet ovšem nabídne velmi podobnou výbavu s elegantnějším designem a zahnutým displejem za cenu 16 000 korun. To naznačuje, že OnePlus přeci jen patří k výhodnějším kusům. Jenže na druhém konci nabídky této třídy se u v Česku brzy objeví třeba ambiciózní Realme X50 5G, jehož cena by měla být dost podobná té u oneplusu. 5G telefon s cenou pod deset tisíc korun slibuje i tandem O2 a Samsung, a i když tu bude výbava trochu chudší než u OnePlus Nord, určitá jistota značky a garance operátora znamenají, že 5G bude na telefonu skutečně fungovat.

Kdo se bez 5G obejde, může si již teď za zhruba 10 000 korun pořídit Xiaomi Mi Note 10 Lite. Má sice méně paměti, ale zase větší baterii a elegantní zahnutý displej. OnePlus se už jednoduše nepodbízí a i když je jeho novinka zajímavá, bude to mít na trhu v dané konkurenci opravdu těžké.