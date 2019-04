Revoluce u Samsungu. Od teď bude prodávat tyto nové modely

Je to velká změna a Samsung si od ní slibuje odražení útoků čínské konkurence. Co v nové řadě Galaxy A chybí, jsou vyloženě levné telefony. Tedy přesněji, zatím chybí v seznamu modelů, které bude Samsung prodávat v Česku. Globálně levnější přístroje společnost má, ale zatím se nerozhodla je v Česku prodávat. Zatím si vystačí s výprodejem loňských modelů J.

Naopak na druhou stranu se třída A rozšiřuje až těsně pod špičkové modely Galaxy S. Nejvyšší novinka A80 má zajímavé technické řešení, bohatou výbavu, ovšem cena 16 999 Kč je na střední třídu rekordní. Ale berme tento nejvyšší model spíš jako třešničku na dortu, podstatnější jsou mnohem levnější přístroje, které se v souboji s agresivní čínskou konkurencí mohou popasovat.

Nejprve přehled. Samsung v nové řadě A uvádí na český trh tyto modely: A20e, A40, A50, A70 a A80. Globálně jsou známé ještě další modely, a to A10, A20 a A30, ty se však zatím v Česku prodávat nebudou. Všechny modely Samsung ve středu představil na evropské premiéře v italském Miláně.

To nejlepší: Samsung A80

Nejvyššímu modelu se budeme věnovat samostatně, jeho velmi neobvyklá konstrukce si to zaslouží, ač s cenou 16 999 Kč to asi nebude prodejní trhák. I když s ohledem na výbavu to zase není úplně nesmyslná cena, spíš ji málokdo ve střední třídě očekává.

Hlavním tahákem telefonu je otočný fotoaparát. Ten výrobce použil proto, aby nemusel vymýšlet výřez nebo průstřel displeje pro přední kamerku. Takže telefon má jen hlavní sestavu fotoaparátů, která se v případě focení selfíček vystrčí v horní části telefonu a zároveň se překlopí dopředu. Podobných konstrukcí jsme viděli již několik u čínských značek jako Oppo nebo Xiaomi. Díky této koncepci je obří 6,7palcový displej čistý bez výřezů.

V sestavě fotoaparátu je hlavní i širokoúhlý objektiv a také 3D TOF kamerka. Telefon je vyrobený z kovu a skla a vypadá opravdu prémiově. Výhodou je i extrémně rychlé nabíjení. Čtečka otisků prstů je v displeji. V prodeji bude tento model koncem května.



Povedená střední třída, levnější bude hit: A70 a A50

Uprostřed nabídky jsou dva modely s dost podobnou výbavou. Model A50 už je znám delší dobu a už se i začal prodávat. Podle nás je z celé modelové řady nejzajímavější. Galaxy A70 je výbavou velmi podobný, rozdíl v ceně oproti modelu A50 je 1 500 korun. Což není mnoho a pár věcí navíc by mohlo leckoho k příplatku přesvědčit.

Oba modely mají Super AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů. A50 má úhlopříčku 6,4 palce, A70 pak 6,7 palce. Oba mají kapkovitý výřez v horní části pro selfie kamerku. Vyšší model používá procesor Snapdragon 6150, A50 pak má tovární Exynos 9610. Nedomníváme se, že mezi oběma modely bude zásadní výkonnostní rozdíl. Výhodou vyššího modelu je více operační paměti, má 6 GB, levnější A50 má 4 GB. Uživatelská paměť je stejná, oba modely mají 128 GB místa plus slot na paměťovou kartu.

Shodná je i sestava fotoaparátů, tedy kombinace hlavního, širokoúhlého a pomocného snímače pro určení hloubky ostrosti. A70 má rozlišení hlavního senzoru 32 Mpix, A50 pak má 25Mpix snímač při stejné světelnosti f/2,0. Zbylé snímače jsou papírově stejné. Přední kamerky mají stejné rozlišení jako hlavní snímače vzadu, tedy 32 Mpix u A70 a 25 Mpix u A50.



A70 je větší, takže pojme baterii s vyšší kapacitou 4 500 mAh. A50 má článek o 500 mAh menší. U obou je k dispozici rychlonabíjení. Samsung A50 si už můžete koupit za 8 999 Kč, model A70 se začne prodávat v druhé polovině dubna z 10 499 Kč.

Levnější, nikoliv však laciné alternativy: A40 a A20e

Nejníže stojí na českém trhu v nové řadě A modely A40 a A20e. Zde už ani jeden model nemá čtečku otisků v displeji a mají také jednodušší fotoaparáty bez širokoúhlého objektivu.

Základní model 20e má jako jediný TFT panel s rozlišením HD+, vyšší A40 má opět Super AMOLED. Úhlopříčky se moc neliší: levnější A20e má 5,8 palce, dražší A40 pak 5,9 palce. Oba modely pohání firemní procesor Exynos, konkrétně verze 7904 u A40 a 7884 u modelu A20e. Ten pak má 3 GB operační paměti a 32 GB paměti uživatelské. Model A40 má paměťovou sestavu o poznání bohatší, konkrétně 4+64 GB.

Foťáky mají u obou telefonů vzadu dva objektivy, druhý je však jen pro hloubku ostrosti. A40 má rozlišení snímače 16 Mpix se světelností f/1,7, levnější A20e má rozlišení čipu 13 Mpix se světelností f/1,9. Vpředu je rozdíl ještě větší: A40 má rozlišení selfie kamerky 25 Mpix, A20e pak jen 8 Mpix. Baterie jsou skoro stejné, kapacita článků je 3 100 a 3 000 mAh, dražší model má tu o fous větší.



Samsung A20e s plastovým tělem se začne prodávat začátkem května za

4 999 Kč. Model A40 pak jde do prodeje už v pátek 12. dubna za 6 499 Kč.

Všem modelům se budeme věnovat podrobně.