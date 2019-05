Vyšší střední třídu vzal útokem. Recenze Samsungu A50

Vyšší střední třída od Samsungu připomínala v posledních letech trochu horskou dráhu. Povedené modely A5 z let 2016 a 2017 se staly prodejními hity, byť jejich atraktivita rostla zejména při výprodejových akcích. Loni si ovšem Samsung modelem A8 trochu zkazil reputaci, byl totiž na svou výbavu až příliš drahý. Ovšem koncem roku zase situaci vylepšil model A7, který srazil cenu a přidal atraktivní výbavu v čele s třemi fotoaparáty na zádech.

Letos to rozhodně na nějaký sešup v popularitě nevypadá, model Galaxy A50 je totiž odpovědný na agresivní obchodní strategie konkurentů. Má spoustu vlastních es v rukávě v podobě výbavy, která v mnohých ohledech připomíná tu od top modelů, a naopak minimum kompromisů. A byť to ani tentokrát není vyložená cenová pecka, která by neměla vůbec žádného rivala, stále se ve své cenové kategorii řadí mezi ty nejlepší volby.

Zalíbí se mi Samsung A50 svým designem a displejem?

U modelu A50 očekávejte prakticky standardizovaný design s jednou celkem zajímavou výjimkou. Lehce zaoblená záda jsou pokryta sklem, na bocích najdete plasty. Displej má tenké rámečky a trochu širší bradu, nechybí ani kapkovitý výřez displeje. Potud je to v podstatě naprosto běžný telefon sledující letošní trendy.

Galaxy A50 se ovšem zalíbí zejména svým barevným provedením, které nad rámec základní barvy ještě disponuje poměrně silným perleťovým efektem, který na zádech telefonu při pohledu z různých úhlů umí vykouzlit bohaté barevné spektrum. Telefon tak v tmavě modrém a bílém provedení může z dálky působit nenápadně až konzervativně. Pak se na něj zahledíte z trochu jiného úhlu a najednou hraje všemi barvami. Není to rušivé, ale zároveň to rozhodně zaujme. Na těle chybí jinak tradiční samostatné tlačítko pro hlasového asistenta Bixby.

Co se samotného displej týče, má úhlopříčku 6,4 palce, kvůli které se rozhodně nedá nazvat jako nějaký drobeček. Přesto však na mohutnosti hodně ubírají tenké rámečky a také dokonce existuje i ještě větší verze tohoto telefonu v podání modelu A70. Kapkovitý výřez u Samsungu už vždy přecházíme s úsměvem, neboť tento výrobce byl v posledních letech celkem militantně proti výřezům... no a letos je má taky.

Displej má rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů a disponuje technologií Super AMOLED, takže se můžete těšit na výborně kontrastní a barevný displej, jak to u modelů od Samsungu s těmito panely tradičně bývá. Nechybí samozřejmě ani funkce Always-On, tedy zobrazování času a notifikací na vypnutém displeji.

Hodně velkým tahákem tohoto modelu je však přítomnost čtečky otisků prstů v displeji. Ta je totiž stále výsadou spíše dražších telefonu, a to, že ji Samsung dovedl dostat i do modelu vyšší střední třídy, zasluhuje pochvalu. Není nicméně na místě očekávat perfektní přesnost a rychlost, s těmi klasickými se stále nemohou rovnat ani displejové čtečky u top modelů. Ta v modelu A50 je solidní a poměrně přesná, ovšem nikoliv nejrychlejší ani nejspolehlivější. Sem tam budete muset zkrátka prstem hledat to správné místo a přiložit jej na displej vícekrát.

Jak je na tom A50 po stránce výkonu a výbavy?

Model Galaxy A50 se rozhodně nenechá po stránce výkonu zahanbit. S procesorem Exynos 9610 a 4 GB operační paměti si dnes naprosto bohatě vystačí, což potvrzuje i skóre z AnTuTu se 146 tisíci body. Na současnou špičku samozřejmě nemá, ovšem to bychom ani nečekali. Pro běžné potřeby je to zkrátka svižný a dostačující model.

Vnitřní úložiště poskytne 128 GB místa a komu to nestačí, může si paměťovou kartou přidat dalších až 512 GB navíc. Místo se pro ní najde i při používání dvou SIM. Velice rádi ovšem i tak vidíme, že ve vyšší střední třídě už začíná být standardem právě 128 GB, což je stále velmi štědrá hodnota.

Konektorová výbava zahrnuje moderní USB-C i sluchátkový jack, v té bezdrátové pak najdete Bluetooth 5.0, NFC a GPS zahrnující i systém GALILEO.

Po stránce softwaru zde nenarazíte na žádná překvapení, jde o systém Android 9.0 s grafickou nadstavbou One UI. Čeká na vás tak vedlejší domovská plocha Bixby asistenta a sada aplikací od Samsungu, několik nástrojů a klientů služeb navíc a samozřejmě i pozměněná grafická podoba. Velmi se nám také líbí možnost celý systém přepnout do tmavého režimu. Nechybí ani sledování denní aktivity, kde si můžete zjistit vaše využívání aplikací či nástroj Rutiny, které umí provádět sady příkazů ve vhodnou chvíli (přepnutí na handsfree režim v autě, ztlumení zvuků v kanceláři a podobně).

Výdrž baterie modelu A50 není vůbec špatná. Má totiž velký 4 000mAh akumulátor a podporuje rychlé 15W nabíjení. Při běžném používání se dostanete na přibližně dva dny provozu: občas trochu víc, občas trochu méně. Každopádně hodnotíme výdrž modelu A50 jako nadprůměrnou a rádi vidíme, když výrobci sahají po bateriích s vyšší kapacitou.



Jak Galaxy A50 fotí?

Samsung pěkně názorně ukazuje, kam směřuje budoucnost fotoaparátů levnějších modelů. Najdete tu hned trojici zadních fotoaparátů, která zahrnuje vedle standardního 25MPix snímače se světelností f/1,7 také širokoúhlý fotoaparát (8 MPix, úhel záběru 123 stupňů). Třetí snímač slouží pro lepší zpracování hloubky ostrosti a má rozlišení 5 MPix. Selfie snímač umístěný v drobném výřezu má rovněž vysoké rozlišení: 25 MPix se světelností f/2,0.

Samsung trochu vykutáleně schoval možnost přepínat rozlišení fotoaparátu a je třeba si uvědomit, že v úplném základu, tedy v režimu 3:4 fotíte pouze s rozlišením 12 MPix. Je třeba přepnout na poměr stran 3:4H, aby byl využitý plný potenciál snímače.

Fotografie pořízené standardním snímačem vykazují celkem slušné podání barev a kontrastu, ostrost se ovšem občas trochu ztrácí, a to jak ve 12, tak ve 25MPix režimu. Nedá se říci, že by byly fotografie pořízené ve standardním záběru vyloženě průměrné, ale ani že by nás nějak extrémně uchvátily. Možná to je ovšem tím, že už od Samsungu vždy lepší kvalitu tak trochu očekáváme. Model A50 zkrátka fotí slušně, nikoliv však perfektně jako některé skutečně špičkové modely.

Trochu pozadu je pak širokoúhlý snímač, který obecně u současných smartphonů stojí trochu stranou a má poměrně jasnou funkci – vyfotit něco tak, aby se toho na fotografii vešlo co možná nejvíce. Za příznivého světla jsou fotografie v pořádku, ovšem trpí soudkovitým zkreslením, pro které navíc Samsung neposkytuje softwarovou opravu jako u dražších modelů. Za šera jde kvalita takových fotografií už celkem prudce dolu.

Mám si Samsung Galaxy A50 pořídit?

Samsung nasadil na trh tento model s překvapivě nízkou cenou 8 999 korun. A to i přesto, že jde o telefon s výborným displejem včetně moderní integrované čtečky otisků prstů, drobným kapkovitým výřezem velkou baterií a slušným výkonem. Telefon dělá této cenové kategorii čest a pokud se třeba brzy přidá i nějaká drobná sleva, troufáme si tvrdit, že půjde o jeden z klíčových levnějších modelů letošního roku.

Zároveň ovšem není bez konkurence. Přímým soupeřem je model Huawei P30 Lite, který má sice jen IPS displej, klasickou čtečku otisků na zádech a menší baterii, zato vyšší rozlišení předního i zadního fotoaparátu. Z tohoto souboje vychází Samsung nicméně podle nás asi lépe. Za zmínku však stojí také Honor 20 Lite, který se Samsungu také v lecčem přibližuje, ale je výrazně levnější (6 999 korun).

My jako zajímavou alternativu vidíme třeba loňský Pocophone F1, který je výkonnější, má stejnou kapacitu baterie a celkem obstojný fotoaparát, přitom je oproti samsungu o 1 500 korun levnější. Chybí mu nicméně moderní vzhled a samozřejmě také displejová čtečka. Xiaomi má i levnější alternativu v podobě modelu Redmi Note 7, rovněž s velkou kapacitou baterie a vysokým rozlišením fotoaparátu za 6,5 tisíce korun (nejvyšší paměťová verze).



Technologicky je však Samsung Galaxy A50 i tak na výši právě díky povedenému displeji a vyladěnému softwaru. V cenové relaci pod devět tisíc jde zkrátka o jednu z nejlepších voleb, ovšem kdo chce ušetřit, alternativy se najít dají.