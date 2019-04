Šampion ve střední třídě se 48MPix foťákem. Recenze Xiaomi Redmi Note 7

Nenápadnější řada Note, která až doposud sloužila v portfoliu výrobce Xiaomi jako odkladiště větších a lépe vybavenějších variant klasické Redmi série letos z kraje roku převálcovala nabídku ve střední třídě jak v rámci značky, tak mezi konkurenty. Pomohla jí k tomu hlavně novinka s označením Note 7, která ačkoliv nese shodné označení jako nechvalně proslulý samsung, rozhodně žádným propadákem není. Právě naopak.

Z názvu Redmi Note 7 by správně už měla být vypuštěna značka Xiaomi, která Redmi osamostatnila podobně, jako to udělal Huawei s Honorem. Ve většině případů, zejména v obchodech, ale i na stránkách českých distributorů, stále v názvu telefonu výrobce označení Xiaomi najdete, protože to je v našich končinách jméno, na které zákazníci slyší víc než jen na Redmi. Přesto patrně firma doufá, že se to do budoucna změní.

Redmi Note 7 možná výrazně pomůže tomu, aby si zákazníci označení Redmi zapamatovali. Je to hodně sebevědomý model, který přinesl do střední třídy celkem bezkonkurenční výbavu, povedlo se mu následovat většinu současných trendů a ještě si zachoval velmi nízkou cenu. Má tento telefon vůbec nějaké chyby?

Zalíbí se mi vzhled a displej Redmi Notu 7?

Telefonu nechybí nic, na co jsme u současných smartphonů zvyklí. Na jedné straně je to dobře, na straně druhé to také znamená, že jej na první pohled moc neodlišíte od konkurence. Nám se zalíbila zejména červeno-fialová varianta, která asi nejvíce vynikne mezi ostatními.

Tělo Redmi Notu 7 pokrývá z obou stran sklo, boky jsou obepnuty lesklým plastem. Telefon působí solidním dojmem, jeho zpracování je na velmi dobré úrovni. Záda se samozřejmě poměrně rychle ušpiní otisky prstů a jinými šmouhami, s tím se ale zkrátka musí počítat. Čtečka otisků prstů je umístěna na zádech telefonu, na těle najdeme také sluchátkový jack i moderní USB-C konektor. Bonusem je infračervený port.

Displej obepínají tenčí rámečky, brada pod ním by mohla být i užší, ovšem zároveň jsme viděli i modely, kde byla mnohem širší. Malý kapkovitý výřez v displeji není moc rušivý a lze si na něj rychle zvyknout. Samotná obrazovka má úhlopříčku 6,3 palce, telefon tak rozhodně nepatří mezi ty nejmenší. Úhlopříčky přes šest palců však ve dnešní době protáhlých displejů a tenkých rámečků nutně neznamenají, že telefon bude přerostlá plácačka, což bychom netvrdili ani o Notu 7. Příznivci kompaktních modelů by se ale mohli poohlédnout spíš jinde.

Rozlišení displeje je Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů), zobrazovací technologie je IPS a displej má poměr stran 19,5:9. Podání barev má velmi dobré, ovšem musíme říci, že jsme viděli i jasnější obrazovky. Za danou cenu však nemáme k displeji jiné připomínky, naopak jej spíše chválíme.

Co všechno dostanu po stránce výbavy?

Redmi Note 7 neudělá ostudu ani po stránce výkonu, je to totiž velice dobře vybavený model, což ovšem platí hlavně o dvou dražších variantách. Srdce telefonu je ve všech případech stejné, Snapdragon 660 odvede dobrou práci i při náročnějším používání. Následně si ale můžete vybrat, zda si koupíte skutečně levnou verzi, která má 3 GB operační paměti a 32 GB vnitřního úložiště, nebo si trochu připlatíte za 4/64 případně 4/128GB varianty.

Pokud nepočítáte každou stovku, pak rozhodně vidíme větší smysl ve variantách se 4 GB operační paměti. 3 GB jsou na dnešní dobu už záležitost spíše nižší střední třídy a telefon se vám snadněji povede „zahltit“ náročnějšími aplikacemi. 4 GB už jsou ve dnešní době větší jistota. Úložiště už nehraje tak velkou roli, dá se dále rozšířit paměťovou kartou, ovšem ztratíte tím možnost používat druhou SIM.

Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme telefonu naměřili u 4/64GB varianty 145 tisíc bodů, což je slušná hodnota a potvrzuje to skutečnost, že si telefon poradí i s náročnějšími hrami či aplikacemi. Operační systém (Android 9.0) je svižný a nezaznamenali jsme žádné zasekávání. Grafická nadstavba MIUI patří mezi ty jednodušší a zástupci aplikací se přehledně nachází pouze na domovských plochách. I další aspekty systému jsou graficky upraveny, a to poměrně intuitivně. Zvyknout si na tuto nadstavbu zkrátka není problém.

Jak už bylo výše zmíněno, mezi konektorovou výbavu patří jak sluchátkový jack, tak USB-C. Do bezdrátové zase wi-fi, Bluetooth 5.0 či infračervený port. Bohužel je už trochu obvyklé, že zařízení Xiaomi nemají NFC, a ani Note 7 není výjimkou. Čtečka otisků prstů patří mezi ty nejrychlejší, telefon se po přiložení prstu odemkne opravdu bleskově.

Chvályhodná je také kapacita baterie, činí 4 000 mAh. Telefon se navíc díky technologii Quick Charge 4 rychle nabíjí. Redmi Note 7 vydrží při běžném používání na jedno nabití zhruba dva dny v provozu. Nám se většinou povedlo mít na druhý den ještě slušnou rezervu, i když večer už jsme zpravidla hledali nabíječku. Když ale telefon příliš nevytěžujete, můžete se dočkat i tří dnů na jedno nabití.



Fotí Redmi Note 7 skutečně tak dobře?

Jak jsme uvedli hned na začátku, Redmi Note 7 má skutečně ten úplně nejjemnější snímač, jaký lze v současnosti koupit. 48 MPix je dnes maximální hodnota, kterou zatím nikdo nepřekonal. A Xiaomi ji dovede zařadit do výbavy levnějšího telefonu. Realita je samozřejmě odlišná a platí to, co říkáme u testu snad každého telefonu: počet megapixelů není zdaleka jediný faktor, který ovlivňuje výslednou kvalitu fotek.

Vlevo 12MPix, vpravo 48MPix snímek

V první řadě tedy trocha faktů. Redmi Note 7 má na zádech dvojici snímačů, přičemž ten hlavní má právě zmíněné 48MPix rozlišení a světelnost f/1,8. Druhý fotoaparát je 2MPix (f/2,4) a pomáhá s lepším zpracováním hloubky ostrosti. Přední fotoaparát má rozlišení 13 MPix a světelnost f/2,2. Zvláštností tak jemného zadního snímače je schopnost spojit sousední body do jednoho většího (z bodů o velikosti 0,8 μm se stanou 1,6μm) a vytvořit tak fakticky 12MPix fotografie s výrazně vyšší světelnou citlivostí. To se hodí zejména při focení ve zhoršených světelných podmínkách.

Vlevo vždy 12MPix, vpravo 48MPix snímek

Praxe je ovšem trochu odlišná. Pokud chcete fotit v obřím 48MPix rozlišení, musíte fotoaparát přepnout na Pro režim a zde ještě potvrdit, že skutečně chcete pořizovat takto jemné snímky. Ve všech ostatních případech automatika sama nastavuje 12MPix rozlišení, takže se nenechte oklamat. Pokud telefonu vyloženě sami nepřikážete fotit ve 48 MPix, sám je nenastaví. Nezapomeňte také na fakt, že jedna fotografie v režimu s vysokou jemností může zabrat klidně i necelých 20 MB.



Rozdíly mezi automatickými 12 a „profesionálními“ 48 MPix jsou patrné až při ořezu fotek, kdy skutečně vyšší rozlišení lépe prokreslí detaily. V zásadě ale můžeme říci, že pokud fotografie prohlížíte hlavně na obrazovce telefonu, bude kvalita jako podání barev nebo šum víceméně stejná v obou případech. Telefon zkrátka fotí nadprůměrně dobře a rozhodně potěší všechny, kdo by chtěli dobře fotící telefon, ale nechtějí utrácet hodně peněz za špičkové modely.

Fotografie pořízené v automatickém 12 MPix režimu

Nezaměňovali bychom však fakt, že Redmi Note 7 umí fotit takto jemné fotografie za přibližování se top modelům, na které přeci jen ještě fotoaparát tohoto smartphonu trochu ztrácí. Chybí mu samozřejmě také i režimy jako optická stabilizace, dvojnásobné přiblížení nebo naopak širokoúhlý režim, které se začínají vyskytovat i u modelů s cenou pod deset tisíc korun. Je to zkrátka dobrý fotoaparát, od kterého ale nelze čekat úplné zázraky.

Mám si Redmi Note 7 pořídit?

Ve střední třídě v současnosti panuje mohutný konkurenční boj, ve kterém právě Xiaomi drží přední pozice. Redmi Note 7 je pak v současnosti jeho největší eso v rukávě, které mu pravděpodobně ještě víc pomůže upevnit svou pozici. Dovedli bychom si totiž představit, že u konkurence by se takový telefon prodával klidně o tisíc nebo dva tisíce korun více. Jenže ceny modelu Note 7 jsou skutečně hodně příznivé:

3/32GB verze: 4 899 korun

4/64GB verze: 5 799 korun

4/128GB verze: 6 399 korun

Měli bychom se skutečně trochu na pozoru před jinak hodně lákavou nejlevnější verzí, která skutečně na dnešní poměry a nároky různých aplikací trochu ztrácí, ale pokud zkrátka limit pro nový telefon končí na pěti tisících, je to také dobrá volba. My bychom ale radši volili 4/64 GB verzi, která má stále velmi příznivou cenu na to, co umí. Vedle červené barvy je k dispozici také v modré a černé.



Redmi Note 7 je ale obecně výborný telefon a v současnosti platí jako učebnicová definice „za málo peněz hodně muziky“ mezi smartphony. Nechybí mu výkon, výdrž baterie, má povedený displej a ještě povedenější fotoaparát. Výhrady máme skutečně jen k chybějícímu NFC a hybridnímu slotu pro SIM, což ovšem může být pro některé uživatele problémem.

Alternativy se každopádně vybírají jen hodně těžko. Jediného alespoň trochu blízkého konkurenta vidíme v modelu A7 od Samsungu, který má u fotoaparátu navíc právě širokoúhlý režim a ve výbavě mu nechybí NFC, ovšem ztrácí v kapacitě baterie a má i vyšší cenu (6 999 korun). Situací mohou ještě zamíchat nové modely Samsungu či Huaweie, ale prozatím Redmi Note 7 v cenovém rozmezí okolo pěti a šesti tisíci korun celkem sebejistě kraluje.