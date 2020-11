Realme začalo prodávat telefon s výjimečnou funkcí. Jiný na trhu není

Realme je jen dva roky stará značka koncernu BBK, která v podstatě jako první vstoupila na český trh už před rokem. OnePlus sice bylo možné objednávat online, ale českého distributora získal až letos. Příští rok přibude Vivo, jen u hlavní značky koncernu, kterou je Oppo, zatím nemáme informace o vstupu na český trh.

Modely Realme mají obvykle cenu nastavenou docela agresivně a platí to i o novince 7 5G. Ta stojí 7 490 Kč, ale v rámci černého pátku bude u Alzy v prodeji o tisíc korun levněji. A to je opravdu velmi atraktivní cena s ohledem na parametry telefonu.

Realme 7 5G bude patřit mezi nejlevnější 5G telefony na trhu. Respektive i za standardní cenu bude nejlevnější, Xiaomi Mi10 Lite je o 200 korun dražší, Motorola G 5G vyjde na 8 000 korun. Za akční cenu je novinka bezkonkurenčně nejlevnější.

Jenže Realme 7 5G umí 5G na obou SIM, což žádný jiný mobil na českém trhu nezvládá. A to bez ohledu na cenu, ani telefony za 40 000 korun takovou funkcí nedisponují. Ano, využití 5G je zatím v Česku minimální, ale příští rok se to zřejmě výrazně změní. Takže je to zatím taková výhoda nevýhoda, to není problém Realme, ale českého trhu. Dodejme, že telefon má druhý slot hybridní, takže buď druhá SIM, nebo paměťová karta.

To, že novinka umí 5G na obou SIM, je záležitost procesoru Mediatek Dimensity 800U. Jde o čip z nové generace procesorů Mediateku, který je vyráběn 7nm technologií a výkonem určitě nezaostává za konkurenty.

Zbytek telefonu je velmi podobný základnímu modelu 7, rozdíly tu však jsou. Displej má sice stejnou úhlopříčku 6,5 palce a rozlišení FHD+, ale zvládá obnovovací frekvenci 120 Hz, základní sedmička jen 90 Hz. Což je výrazná přednost novinky.

Rozměry a hmotnost jsou v podstatě stejné, což platí i pro 5 000mAh baterii a 30W nabíjení s tím, že v balení je přibalená adekvátní nabíječka. Design se opět nikterak zásadně neliší, rozdíl je ve tvaru hlavního fotomodulu. Sedmička má objektivy v řadě, novinka je má ve dvou.

Sestava fotoaparátů je stejná, s hlavním 48Mpix snímačem od Samsungu se světelností f/1.8. Sekundují mu širokoúhlý čip s rozlišením 8 Mpix, 2Mpix makro a 2Mpix černobílý portrétní snímač. Tedy obvyklá sestava telefonů nižší střední třídy, tady to výrobci sekají jako přes kopírák.

Pokud porovnáme všechny tři modely z řady 7, novinka je asi ideální univerzální volbou především s ohledem na 5G blízkou budoucnost. Kdo 5G nepotřebuje, může s klidem pořídit levnější model 7. Ten stojí od 5 490 Kč s pamětí 6+64 GB, varianta 6+128 GB vyjde na 5 890 Kč a nejvyšší verze 8+128 na 6 690 Kč.

Realme 7 5G, jak jsme již uvedli, vyjde standardně na 7 490 Kč a v akci na 6 490 Kč. Nejdražší Realme 7 Pro stojí 7 990 Kč a má trochu lepší fotoaparáty (hlavní má rozlišení 64 Mpix, zbytek je v podstatě stejný, větší rozlišení má i čelní snímač) a má ještě rychlejší nabíjení.