Velmi slušný smartphone za dva a půl tisíce. Recenze Xiaomi Redmi 7A

Vybírat si nový smartphone s rozpočtem nižším než tři tisíce může být pro někoho vcelku oříšek. V této cenové kategorii už narazíte mnohdy na poměrně drsné kompromisy či modely neznámých značek, které mohou mít problémy s funkčností. Nejlevnější nový zástupce od Xiaomi však ukazuje, že i pro šetřivé se dá najít slušný smartphone.

Nedá se tvrdit, že by nedošlo na kompromisy: Redmi 7A samozřejmě nese jasné znaky příslušnosti k té nejdostupnější třídě modelů, ovšem zároveň máme pocit, že se Xiaomi rozhodlo v takovém případě správně ušetřit zejména na designu, aby byl prostor pro dostatečný hardware. Výsledkem tak je smartphone, který sice po stránce vzhledu asi nikoho neoslní, ale poslouží poměrně slušně a možná svými možnostmi i překvapí. Během testování se mu povedlo nás hned několikrát příjemně překvapit.

Zaujme tedy Redmi 7A vzhledem?

Ačkoliv vzhled není jeho silnou stránkou, tak přece jen nás alespoň zaujal po stránce rozměrů, protože najít v dnešní době mobil s úhlopříčkou displeje 5,45 palce, už je vcelku obtížné. Pryč je doba, kdy se modely s 5,5palcovými displeji považovaly za spíše nadprůměrně veliké. Dnes už jsou to drobečci. I přesto, že výrobce ušetřil na módních úpravách displeje a zkrátka nasadil tlustší rámečky nad i pod něj, je to stále poměrně příjemně kompaktní model.

Tělo má pokryté plastem, a ačkoliv by se to tak mohlo někomu jevit, zadní kryt není odnímatelný. Plastový povrch má matnou úpravu, ovšem otisky prstů sbírá poměrně výrazně a rozhodně se tak nemusíte stydět za to, že jej hned zabalíte do krytu. Na těle najdete konektor microUSB a sluchátkový jack, na zádech je pouze jeden snímač fotoaparátu. Čtečka otisků prstů chybí. Místo ní lze alespoň využívat odemykání pomocí rozpoznání obličeje majitele.

Samotný IPS displej má rozlišení 720 x 1 440 pixelů, což je vzhledem k velice nízké ceně očekávatelná hodnota. Potěší modernější poměr stran 18:9. Jas displeje by podle nás mohl být trochu silnější, ovšem pro běžné používání to postačí. Ačkoliv je pod ním celkem dost místa, fyzické klávesy zde žádné nejsou (ty už asi vyšly z módy) a telefon proto ovládáte softwarovými klávesami.

Jak si Redmi 7A vede po stránce výkonu a výbavy?

Srdcem telefonu je osmijádrový procesor Snapdragon 439 společně s 2 GB operační paměti. Na poměry střední třídy je to velmi slabá kombinace, ovšem u těch nejdostupnějších modelů lze stále mluvit spíše o přednosti – ceníme si toho, že se výrobce neuchýlil k modelu od MediaTeku, který by nepochybně podával ještě daleko horší výkony. Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhl Redmi 7A celkem 78 tisíc bodů. Může se to zdát málo, ovšem i to může mnohým stačit.

Sami jsme vyzkoušeli na telefon nainstalovat dvě graficky náročné hry, a sice Asphalt 9 a Call of Duty: Mobile. Ani v jednom případě jsme neshledali, že by si s nimi Redmi 7A neporadilo. Do karet hraje telefonu také nižší rozlišení displeje. Pokud tak uvažujete o telefonu z pozice rodiče, tedy jako třeba o levném řešení pro školáka, tak na hry a videa by mu rozhodně stačit měl. Omezením budou spíše 2 GB operační paměti, které mohou způsobovat při práci s více aplikacemi či kartami v prohlížeči zpomalování telefonu.

Nijak oslnivá není ani kapacita úložiště, na výběr máte totiž mezi 16 a 32GB variantou. Rozhodně bychom doporučili tu vyšší, protože třeba po stažení dvou výše zmíněných her, testovací aplikace AnTuTu a pořízení asi 20 fotografií nám v úložišti zbyly už asi jen 3 GB volného místa. Naštěstí se dá telefon vybavit paměťovou kartou microSD až do velikosti 256 GB.

Mile potěší plná sestava slotů pro karty, kam se vejdou jak dvě SIM zvlášť, tak i paměťová karta, takže nebudete muset dělat kompromisy, pokud potřebujete používat dvě SIM naráz. Samozřejmostí je pak plná podpora LTE, dále připojení pomocí wi-fi, Bluetooth a GPS, ovšem třeba takové NFC zde neočekávejte.

Po softwarové stránce funguje telefon na systému Android 9.0 s grafickou nadstavbu MIUI 10. Ta nabídne příjemně jednoduchý vzhled rozhraní, ovšem také hned několik aplikací, které proklouzly nad rámec očekávané výbavy – třeba hned dva softwarové čističe paměti telefonu, speciální aplikace pro přehrávání videa, sdílení souborů, klient pro sociální síť Facebook, nákupní aplikaci AliExpress či kancelářský balíček WPS.

Skvělá je dále také výdrž baterie díky velkému 4 000mAh akumulátoru. Telefon nám v provozu vydržel na jedno nabití dva dny při střídmé zátěži s malou rezervou do třetího dne. Hráčům náročnějších her pak postačí minimálně na jeden den provozu.

Jak Redmi 7A fotí?

Redmi 7A má pouze jeden zadní a jeden přední snímač, což už se dnes moc nenosí. Opět však s přihlédnutím k ceně je to víc než dost. Zadní fotoaparát má rozlišení 12 MPix (f/2,2), přední pak nabídne při stejné světelnosti 5 MPix.

Snímky v dostačující kvalitě zvládá fotoaparát pořizovat hlavně v příznivém světle, ovšem i při drobném přiblížení ztrácí ostrost. Podání barev není na špatné úrovni, nám se vcelku líbilo. S úbytkem světla nastupuje velice rychle šum, fotit v noci tak moc nedoporučujeme.



Celkově je zkrátka fotoaparát u modelu Redmi 7A spíše do počtu a pokud neplánujete telefonem nahradit digitální fotoaparát a nečekáte žádnou závratnou kvalitu, snímky z Redmi 7A vám zcela postačí. Náročnějším však doporučujeme poohlédnout se jinde.

Mám si Redmi 7A koupit?

Pro ty, kteří nechtějí za smartphone utrácet více než nutné minimum, je Redmi 7A velice zajímavou volbou. Telefon shledáváme jako ideální například pro děti, jako záložní model a nebo zkrátka řešení pro nenáročné. Tento levný model od Xiaomi nabídne nutný minimální dostatek výkonu třeba pro hraní her, poměrně hezký displej a hlavně povedenou výdrž. Když nic moc nečekáte od fotoaparátu, tak i ten vás možná pár snímky potěší.

Po designové stránce je to jinak ovšem poměrně tuctový „plasťák“, který do současných trendů zapadá pouze displejem s poměrem stran 18:9, zamrzí také absence čtečky otisků prstů. 16GB vnitřní úložiště je už dnes skutečně velice omezující a doporučili bychom spíše volit verzi s 32 GB prostoru pro data.

Cenový rozdíl mezi nimi totiž není nijak výrazný. Zatímco varianta 2/16 GB se prodává za 2 290 korun, za dvojnásobné úložiště si stačí připlatit pouhé tři stovky. V akcích se dá navíc 2/32GB verze sehnat i levněji. Za tuto cenu dostanete zkrátka poměrně schopný telefon, u kterého jsme nenašli na poměry nižší třídy žádné drastické nedostatky. Nenáročným podle nás poslouží velice dobře.