Opravdu solidní střední třída. Test Realme 5 Pro

Už loni v prosinci jsme byli svědky premiéry nové značky na českém trhu: Realme. Ta spadá pod koncern čínské značky Oppo. Realme bylo původně projektem mířeným na indický trh, ovšem jeho úspěch jej povýšil na skutečně mezinárodní značku, kterou teď můžete díky oficiální distribuci najít i v českých obchodech.

Vedle prémiových přístrojů s označením X2 se na trhu objevily také dva modely střední třídy: Realme 5 a 5 Pro. Dnes se podíváme na vyšší z nich, tedy na ten s přídomkem Pro. Považujeme jej za přímého vyzyvatele Xiaomi, které je v současnosti předním hráčem ve střední třídě. Realme se s modelem 5 Pro postavilo konkrétně proti smartphonu Xiaomi Redmi Note 8T a v podstatě je jeho přímým konkurentem.

Sám o sobě má Realme 5 Pro hned několik prvků výbavy, které jinde najdete za víc peněz. Naopak jsme také narazili na pár kompromisů, které situaci zase vrací zpátky na bojiště ve střední třídě. Pojďme se tedy podívat podrobněji, jakou má Realme 5 Pro šanci obstát v litém konkurenčním boji.

Jak se mi bude líbit design?

Realme 5 Pro už na první pohled zaujme tím, co se v poslední době množství výrobců moc nedaří: provedením krytu zad. Zatímco jinde je zkrátka jen lesklý povrch s jednou barvou nebo už trochu okoukaná „měňavka“, realme přidává ještě velmi neobvyklý prvek geometrických tvarů, které vytvářejí poutavý 3D efekt. Až nad rámec toho je pak ještě zahrnutý barevný přechod fialové v modrou.

Na zádech dále najdete celkem výrazně vystouplý modul se čtyřmi fotoaparáty a také čtečku otisků prstů. Zpracování telefonu působí kvalitně a zkrátka jsme v oblasti konstrukce nepřišli na jediný nedostatek.

Co se přední strany týče, najdete zde 6,3palcový IPS displej s rozlišením 1 080 x 2 340 pixelů. Chráněný je tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass 3+ a v základu je na něm nalepena i krycí fólie. Displej má dále kapkovitý výřez pro přední kameru. Rámečky okolo displeje jsou tenké, brada pod ním je také poměrně úzká.



K displeji nemáme také žádné připomínky, ve střední třídě splňuje všechny důležité parametry a subjektivně nám přišlo podání barev, pozorovací úhly i jas naprosto dostačující. V tomto ohledu jsme tak s Realme 5 Pro plně spokojeni. Najdou se sice už i telefony, které za stejnou cenu nabídnout třeba i čtečku otisků prstů v displeji, ale stále to jsou spíše výjimky.

Jak je na tom po stránce výkonu a výbavy?

Po stránce výkonu si Realme 5 Pro nevede vůbec špatně. Pohání jej procesor Snapdragon 712 společně se 4 nebo dokonce i 8 GB operační paměti, za tuto variantu si ovšem celkem výrazně připlatíte. Ve výkonnostním testu AnTuTu získal náš testovací model se 4GB operační pamětí velmi slušné skóre: 219 tisíc bodů. Obvyklá střední třída se přitom stále drží pod hranicí 200 tisíc.



Veliké plus má realme za vnitřní paměť 128 GB, kterou má jako standard napříč celou současnou nabídkou na trhu. Mimo to lze nicméně úložiště ještě rozšířit paměťovou kartou microSD. Na tu je zde navíc i samostatné místo, dvě SIM mají totiž v příslušném šuplíčku vlastní pozice a paměťové kartě tak nepřekážejí.



V konektorové výbavě nechybí jak moderní USB-C, tak i sluchátkový jack. Po stránce bezdrátového propojení ovšem Realme zapomnělo na NFC, a ti, kteří budou chtít používat telefon místo platební karty, mají smůlu. Pro tento prvek výbavy budete muset sáhnout po vyšší třídě od Realme, tedy po již výše zmíněné řadě X2.



Softwarově je realme standardně řešeno pomocí Androidu, zde ve verzi 9.1 a s výhledem na aktualizaci na nejnovější Android 10. Poprvé se ovšem na českém trhu setkáváme s uživatelským prostředím ColorOS. V zásadě však jde jen o poměrně střízlivou odchylku od základní podoby Androidu, konkrétně menu s aplikacemi je řešeno stejně, největší změny pozorujeme na graficky obměněném roletkovým menu s rychlými nastaveními. Na ploše vedle té domácí jsou pak také „chytré karty“ s počasím, kalendářem a podobně.

Aplikací nad rámec základní výbavy jsme také naštěstí moc nenašli, vyjma správce a čističe paměti, samostatného e-mailového klienta nebo nástroje Game Space, který zvyšuje výkon telefonu při hraní her. V tomto ohledu si také realme vede obstojně a uživatelům nenutí moc zbytečných funkcí navíc.

Po stránce výdrže se Realme 5 Pro nemá za co stydět. Jeho 4 035 mAh akumulátor udrží telefon v provozu i při vyšší zátěži alespoň den, obvykle si nicméně při střední zátěži vystačíte s nabíječkou obden. Telefon navíc disponuje technologií rychlého nabíjení VOOC 3.0 s 20 W, do 50% stavu z nuly se nabije za příjemných 30 minut.

Jak Realme 5 Pro fotí?

Pokud jsme na začátku testu tvrdili, že hlavním konkurentem je model Redmi Note 8T (a na závěr se k němu ještě vrátíme) je popravdě úsměvné sledovat, jak Realme vyřešilo fotoaparát – papírově jde totiž o naprosto totožnou sestavu senzorů se xiaomi. Rozlišení hlavního snímače je 48 MPix (f/1,8), sekunduje mu širokoúhlý senzor s 8MPix jemností (f/2,2). Čtveřici uzavírají dva dvoumegapixelové fotoaparáty, jeden na makrosnímky, druhý pro práci s hloubkou ostrosti.

Co to znamená v praxi? Popravdě řečeno, mobily střední třídy s 48MPix fotoaparátem už tu jsou téměř rok a za tu dobu jsme nezaznamenali žádný, který by nějak vybočoval z řady. I u Realme 5 Pro tak nastává situace, že vám v základu hlavní snímač fotí s rozlišením 12 MPix, kdy se sousední buňky senzoru spojí v jednu pro dosažení lepší světelné citlivosti, nicméně přepnout na plné 48MPix rozlišení je také možné. Kvalita fotografií je tak na úrovni, snímky za příznivého světla vypadají povedeně, nechybí jim barvy ani ostrost, ovšem mají svoje limity.

Horší už je to v případě horších světelných podmínek, tam ani od onoho 12MPix režimu nečekejte zázraky. V takových případech však můžete využít režim Noční scéna, kdy se můžete i za tmy dočkat obstojných výsledků. Kvalitativně je na tom o poznání hůř širokoúhlý 12MPix fotoaparát, který skutečně vyžaduje co nejlepší světelné podmínky, jinak se velice rychle ztrácí detaily a přibývá šum. Makro režim nás také příliš neoslnil, už jsme testovali telefony, které jej zvládaly lépe.

Vlevo použit režim Noční scéna, vpravo standardní režim

V zásadě nicméně hodnotíme možnosti i výsledky fotoaparátu Realme 5 Pro jako zcela dostačující, tedy alespoň na poměry střední třídy. Rozhodně nejde o žádného fotografického šampiona, ovšem pokud nebudete očekávat kvalitu srovnatelnou s prémiovou třídou, zklamáni nebudete.

Mám si ho koupit?

Jsme rádi, že se mobil jako Realme 5 Pro objevil na českém trhu. Přichází v době, kdy si v podstatě celou kategorii zabralo Xiaomi pro sebe a jen občas můžeme najít nějaký nesmělý výpad ze strany Samsungu či Huaweie s Honorem, kdy ovšem tyto dvě čínské značky mají v současnosti bohužel jiné starosti. Teď se ovšem do boje zapojuje právě i Realme, které si nevede vůbec špatně.

Chválíme zejména slušný výkon, kapacitu datového úložiště i výdrž baterie, povedený design a displej. Fotoaparát je v rámci dané třídy spíše takový slušný průměr. Zamrzela nás ovšem absence NFC, kvůli které možná leckoho osloví právě Redmi Note 8T, které jím disponuje. Jinak má ovšem ve hned několika parametrech navrch právě Realme 5 Pro.

Cenově je Realme 5 Pro také zajímavé, za variantu 4/128 GB zaplatíte 5 590 korun, pokud byste však toužili po dvojnásobné operační paměti, připravte si o celých 1 400 korun navíc. Za tu cenu už dostanete zajímavější Redmi Note 8 Pro s vyšším rozlišením fotoaparátu a výkonnějším hardwarem, případně Samsung A50, pokud byste rádi vyzkoušeli čtečku otisků prstů v AMOLED displeji. Přímým konkurentem 4GB verze je skutečně jen již několikrát zmiňovaný model Redmi Note 8T, kde zbývá v podstatě jen jedno rozhodnutí: zda NFC potřebujete, či nikoliv. Pokud ne, tak směle do Realme 5 Pro.