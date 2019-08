Minimum kompromisů za zajímavou cenu. Recenze Xiaomi Mi 9T

Xiaomi už nějakou dobu tlačí ceny snad ve všech cenových třídách dolu a moc dobře si uvědomuje, že je potřeba nezapomenout na modely, které jsou sice na střední třídu už moc drahé, ale zároveň se výbavou úplně nehodí do té prémiové. V minulosti už dovedlo do vyšší střední třídy zařadit třeba model s tehdy nejvýkonnějším procesorem, tentokrát to zase zkouší se smartphonem vybaveným prakticky všemi současnými trendy.

Řeč je o modelu Mi 9T, který je v jistém ohledu odlehčenou variantou smartphonu Mi 9, v mnoha jiných jej však předčí. Nechybí mu prakticky žádné moderní prvky výbavy jako třeba displej bez výřezu, vysouvací přední fotoaparát, trojitý zadní fotoaparát nebo čtečka otisků prstů pod displejem. S ohledem na takto dobrou výbavu (byť pár kompromisů se přeci jen najít dá) nemá navíc ani nijak přemrštěnou cenu.



Chybí modelu Mi 9T něco po stránce designu a displeje?

Vůbec nic. Xiaomi Mi 9T je ukázkovým příkladem toho, jaké trendy jsou u smartphonů aktuální a vyjma opravdu prototypových záležitostí nás nenapadá nic, co by mu po stránce vzhledu a funkčnosti chybělo. V první řadě má velmi dobře vypadající bezrámečkový displej, který neruší jakýkoliv výřez nebo průstřel. Je to poměrně čerstvý trend, který ovšem jasně naznačuje, jak bude čím dál více modelů v budoucnu vypadat.

Samotná obrazovka je poměrně velká (6,39 palce), ale díky tenkým rámečkům se stále telefon nedá označit jako přerostlý, ale spíše jako takový standard. Rozlišení displeje je 1 080 x 2 340 pixelů s poměrem stran 19,5:9, navíc má velice dobré podání barev díky AMOLED panelu. Velice příjemným bonusem je pak čtečka otisků prstů v displeji, která je překvapivě rychlá a přesná.

Aby se ušetřilo místo jindy zabrané výřezy či průstřely, je přední fotoaparát umístěn ve vysouvacím motorizovaném modulu, který z těla vyjede ven, když zapnete u fotoaparátu režim selfie fotek. Motorek je celkem slyšet, při vysunutí zazní zvuk (dá se vypnout) a samotný modul na vás ještě barevně zabliká. Je to zkrátka věc tak trochu na efekt. Pokud vám náhodou telefon při focení selfie upadne, modul se během pádu automaticky zasune, aby se nepoškodil

Výrobce tvrdí, že motorek vysouvacího fotoaparátu má životnost stovek tisíc aktivací a schování, nicméně stále to je pohyblivá část, která může být náchylnější k poruchám. Na druhou stranu na ní závisí pouze funkce pro focení selfies, takže i kdyby se taková věc rozbila, o žádnou klíčovou funkci nepřijdete.



Záda telefonu jsou pokryta sklem, boky obepíná kovový rámeček. Fotoaparáty mírně vystupují nad povrch těla. Samotná záda jsou zaoblena tak, aby se telefon lépe držel. Povšimnout si lze také designového prvku v podobě červeného bočního tlačítka, kde se Xiaomi patrně inspirovalo u Huaweie. Telefon má poměrně zajímavé barevné varianty, kdy boky zad pokrývá lesklá barva (modrá či červená), střed je pak černý. Pro příznivce klasiky je k dispozici i celočerná varianta. V balení najdete plastový kryt.



Jak si Mi 9T vede po stránce výkonu a výbavy?

Vyšší střední třída v tomto případě značí, že se v hardwarové výbavě nedočkáte toho úplně nejlepšího na trhu, nýbrž trochu levnějších alternativ. Telefon pohání procesor Snapdragon 730 společně s 6 GB operační paměti. Je to velice výkonná sestava, která však stále nedosahuje tak vysokých výsledků jako prémiové modely. Výsledek v testu AnTuTu s 212 tisíci body je však stále více než dobrý.

Snad největší kompromis u tohoto modelu je uživatelská paměť, která má kapacitu buď 64, nebo 128 GB a není rozšiřitelná paměťovými kartami. Telefon pojme pouze dvě SIM, na místo pro kartu microSD se zapomnělo. Pokud se tedy chcete do budoucna zajistit, doporučujeme zvolit spíše 128GB variantu.

Co se konektorové výbavy týče, najdete zde jak USB-C, tak sluchátkový jack (v horním okraji). Celkem nás překvapuje, že zrovna u takového modelu se na něj našlo místo, Xiaomi už totiž 3,5mm konektor nechává spíše u levnějších modelů. Nepopleťte si při první instalaci horní vysouvací fotoaparát za šuplíček na SIM, ten se ukrývá vespod vedle konektoru USB-C. V bezdrátové konektivitě pak nechybí prakticky nic, dočkáte se i podpory NFC.

Operační systém Android je zde ve verzi 9.0, graficky je opatřen nadstavbou MIUI 10. Vyznačuje se minimalistickým stylem po vzoru iPhonu, kde se ikony skládají pouze na domácí plochy. Po prvním zapnutí najdete ve výbavě poměrně hodně aplikací navíc, jako je třeba klient pro Aliexpress, Facebook, přehrávač online videa, nástroj pro sdílení souborů či čistič paměti.



Baterie telefonu má kapacitu slušných 4 000 mAh a podporuje 18W rychlonabíjení. Telefon nám bez problémů vydržel celý den s velkou rezervou do druhého dne, takže pokud jej budete trochu šetřit, nebude dvoudenní výdrž žádným problémem. Dokážeme si ovšem představit, že hráčům se telefon vybije i za jeden den intenzivního hraní.

Jak Xiaomi Mi 9T fotí?

Na zádech tohoto modelu najdete trojici snímačů, každý má jinou ohniskovou vzdálenost a funguje i samostatně, nejsou tu tak žádné snímače pouze „do počtu“. Optická stabilizace bohužel chybí. Hlavní snímač má vysoké rozlišení 48 MPix a světelnost f/1,8. Dvojnásobné přiblížení skýtá 8MPix fotoaparát se světelností f/2,4. Nechybí ani možnost si obraz naopak oddálit do širokoúhlého režimu s 13MPix (f/2,4) senzorem. Přední výsuvný fotoaparát má také vysoké rozlišení 20 MPix. Jeho světelnost je f/2,2.



Zleva vždy: superširokoúhlý, standardní a snímač s dvojnásobným přiblížením.

Stejně jako jinde bude i tady v základu hlavní snímač fotit v rozlišení 12MPix s tím, že poskládá sousední buňky senzoru pro docílení lepší světelné citlivosti. K focení v plném 48MPix rozlišení jej musíte manuálně vyzvat přepnutím na příslušný režim fotoaparátu. Oceňujeme, že je tento režim snadno dostupný a ne někde schovaný v koutě menu s nastavením, jak bývá zvykem jinde. Počítejte však v takovém případě s vysokým datovým objemem fotek, což může být u verze s 64GB pamětí potenciálním problémem.

Fotky pořízené hlavním snímačem (alespoň v režimu 12MPix rozlišení) jsou jinak velice dobré a i ve zhoršených světelných podmínkách si dovede telefon poradit. To samé se už nedá říci o přiblíženém a zejména širokoúhlém snímači, který s ubývajícím světlem hodně rychle ztrácí detaily a nastupuje šum.

Video Mi 9T natáčí až ve 4K rozlišení, nechybí ani režim superzpomaleného videa s frekvencí 960 snímků za sekundu.

Mám si Xiaomi Mi 9T pořídit?

Tento modely bychom rozhodně neoznačili jako dostupný, ovšem s přihlédnutím na jeho výbavu a designové prvky může směle soupeřit i s některými levnějšími loňskými prémiovými modely, případně s ostatními smartphony vyšší střední třídy. Zde navíc poskytuje výborný poměr výbavy a ceny. Jeho 6/64GB varianta se prodává za 9 490 korun, za dvojnásobnou kapacitu paměti si tisícikorunu připlatíte.



Za tyto peníze dostanete po všech stránkách moderní smartphone, který bude zcela jistě vypadat aktuálně ještě rok od svého uvedení na trh. Výkonem se nezalekne žádné náročné aplikace, fotí velice dobře a po stránce vzhledu je to fešák s krásným bezrámečkovým a ničím nerušeným displejem. Bonusem jsou prvky jako čtečka otisků prstů v displeji, vysouvací fotoaparát nebo přítomnost NFC.

Na modelu Mi 9T se nám prakticky nezamlouvala pouze jedna věc, a to kapacita paměti základní varianty, kdy 64 GB bez možnosti rozšíření zkrátka nemusí všem stačit. Doporučujeme si proto spíše připlatit, nebo se připravit na občasné třídění souborů a aplikací.

Konkurence je v tomto případě silná, ovšem Xiaomi se jen tak nezalekne. Schopnou alternativou je nepochybně model Galaxy A50 od Samsungu, který má v podstatě shodné výhody jako model Mi 9T, včetně baterie, displejové čtečky či trojitého fotoaparátu, ovšem bez možnosti obraz dvojnásobně opticky přiblížit. Má ovšem vyšší paměť (128 GB), která se dá navíc rozšířit kartou microSD a zároveň je o pět set korun levnější.

Ještě schopnější a výkonnější alternativou je Honor 20, který se právě dostal do prodeje za cenu deset tisíc korun. Má ještě lepší fotoaparát a více výkonu. Na něj má Mi 9T navrch pouze nepatrně vyšší kapacitou baterie, dvojnásobným optickým přiblížením hlavního fotoaparátu či trendy vysouvací přední kamerou.