Maluje se i tukem z liposukce. Hranice umění se stále posouvají, říká galeristka

O každé profesi koluje spousta vtipů, moderní umění nevyjímaje. Nedávno jsem viděla fotku balíčku rozsypaných těstovin na zemi a k němu titulek: náhodou jsem upustil na zem špagety a dostal titul magistr na umělecké škole... Nedráždí vás to?

Ne vůbec! Tak to má být. Dnes vznikají projekty, které se slovy ani nedají popsat. Svět konceptuálního umění je magie, jiná planeta. Pomůže znát koncept, co je za tím. Jako správný „art snob“ se ptám: kdo je ten člověk, který hodil špagetami? Kde studoval a kdo je jeho kurátor? Hmmm.... Dám 78 000 korun! Netoužíte o takovém světě vědět víc? Kdybyste si na obyčejnou restauraci dala vycpaného žraloka, pes po něm neštěkne. Když něco podobného pojmenuje Damien Hirst: Fyzická nemožnost smrti v mysli někoho žijícího, je to najednou úžasné. Dílo se dostává do kontextu.

Nejhorší podle mě je, když si sběratel myslí, že jeho děti budou milovat obrazy, které nakoupil a ony je zdědí. Nesmysl! Olga Trčková spolumajitelka DSC Gallery