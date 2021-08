Z obrazu se těšíte více, když znáte pravidla, říká galeristka Trčková

Mnozí lidé mají ostych chodit do galerií. Bojí se, že by umění nerozuměli, a tím pádem se cítili hloupě. Co byste jim poradila?

V galeriích vždy sedí alespoň tři, většinou milí lidé, kteří vám touží o všem říct. Vy se jen zeptáte: „Prosím vás, a co tohle znamená?“ Vůbec to není ostuda. Pro galeristu je to naopak výzva. Musí vám zkusit popsat, co tím chtěl autor říct, proč to dělá, na koho navazuje. Kdyby zítra umřel, co přinesl světu umění... A to je právě na privátních galeriích bezvadné. Nakonec také může přijít někdo, kdo řekne, že by si na svoji stěnu rád něco koupil, třeba od začínajícího umělce a klidně na tři splátky. Všichni mu to rádi umožníme a těšíme se, že získáváme nového mladého sběratele, kterého se nám podařilo nadchnout. Koupí díla podpoříte onoho umělce, který by jinak neměl na další barvy a na nájem. Takže je to správná věc.