Kdybyste se nyní mohl vašeho dědečka na něco zeptat, co by to bylo?

Jste první, kdo mi dal takovou otázku. Lidi se většinou ptají, jestli jsem něco zdědil.

A napadá vás něco?

Asi bych se ho zeptal takhle: Jsme tady dnes, tak se podívej, co posledních třicet let dělám, co přede mnou dělala matka a otec. Co myslíš? Zvoral jsem to, nebo ne? A samozřejmě doufám, že by dědeček řekl: Děláš to dobře.