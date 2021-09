Ani tak nepíšu, jako spíš škrtám. Už nikam nespěchám, říká Ivan Kraus

Co vás v poslední době rozesmálo?

Někdy mě nechtěně rozesměje politika. A nedávno mě rozesmál bratrův vnuk. Chlapečkovi koupili brejličky, malý „stetoskopek“ a „teploměrek“ a natočili, jak si hraje na pana doktora a zkoumá svého čerstvě narozeného sourozence. Naměřené hodnoty důležitě komentoval slovy: „Osm sedmnáct!“ To je pozoruhodná teplota! Ze srdce jsem se zasmál. Ženě povídám před spaním: „Ještě mi to dej! To je klip roku!“ Dětství je krásné období, než přijde, jak já říkám, vleklá dospělost. (smích)

Narodit se v Čechách není chyba. Nikdy jsem nelitoval ani odchodu, ani návratu. Stálo to za to. Ne vždy bylo všechno příjemné, ale to patří k tomu.