O slavných bratrech i Kolumbii vypráví Eliška Krausová-Chaves

Eliška Krausová-Chaves se narodila v roce 1946 v Praze do rodiny spisovatele a novináře Oty Krause, autora knih Továrna na smrt a Noc a mlha. Jejími bratry jsou spisovatel Ivan Kraus, politolog Michal Kraus a moderátor a herec Jan Kraus. Po studiích na Univerzitě Karlově odcestovala do Kolumbie a kvůli okupaci Československa už v Jižní Americe zůstala. V roce 1970 se tam provdala za Ignacia Chavese.

„Vypadlo to jako dobrodružná cesta do neznáma. Skoro nic jsem o té zemi nevěděla. Brzy jsem pochopila, že Amerika je jiný svět, jiný pohled na život, možná i trochu jiné století...,“ popisuje. Přesto se z ní brzy stal její druhý domov. Kolumbijské občanství Eva Krausová-Chaves získala v roce 1975, o české kvůli „nepovolenému opuštění země“ přišla. V Československu byla dokonce odsouzena v roce 1977 k trestu vězení kvůli neuposlechnutí úřední výzvy k návratu ze zahraničí.

V roce 1983 se Eva Krausová-Chaves stala profesorkou francouzštiny na Národní pedagogické univerzitě v Bogotě, kde působí dodnes. Před tí si však vyzkoušela i jiná zaměstnání. Pracovala například v parukářském salonu, francouzském knihkupectví a dokonce se párkrát objevila i v televizi. „Do jedné z televizních inscenací potřebovali Švédku a režisér byl náš kamarád a tu roli mi nabídl. Vzpomněla jsem si na svou nevydařenou hereckou kariéru a nabídku přijala,“ vypráví a zároveň naráží na svou prvotní touhu studovat DAMU. U přijímacích zkoušek tehdy skončila dvanáctá, do ročníku však přijímali pouze deset uchazečů. Až později se dozvěděla, že kdyby se bývala odvolala, na školu by ji přijali.

Krausová-Chaves vyrůstala v Kostelní ulici na pražské Letné. „Narodila jsem se po válce v atmosféře štěstí a všeobecné radosti,“ vzpomíná. Jako malá se věnovala mnoha koníčkům - krasobruslení, baletu i divadlu. Zároveň však byla od útlého věku zvyklá starat se o mladší sourozence. V rodině totiž platilo nepsané pravidlo, že se starší stará o mladšího. „Mě si brával Ivan (spisovatel Ivan Kraus se narodil 1. března 1939, pozn. red.) a naučila jsem se ho poslouchat na slovo. Byla jsem hrozně upovídaná odmalička, všechno jsem stále komentovala a jeho to děsně štvalo. On se snažil být tak trochu tajemný, jenže já vždycky všechno vyzvonila,“ vypráví.

Moderátor a herec Jan Kraus se narodil sedm let po své sestře a v knize o ní píše jako o diplomaticky shovívavé i nekompromisní a pevně přímé. „Eliška drží slovo, nenechá si nic líbit od nikoho, chodí včas, a pokud jde o rodinnou loajalitu, jako by patřila do románových postav nejslavnějších mafiánských rodů,“ popisuje.

Eva Krausová-Chaves před jedenácti lety založila krajanský Spolek přátel České republiky v Bogotě ASOČHECA a za šíření dobrého jména České republiky v zahraniční získala v roce 2014 ocenění Gratias Agit. V úterý 4. května oslavila 75. narozeniny.

Z obálky knihy Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán

Kniha Letenka do neznáma vznikala korespondenční formou v průběhu roku 2020, který zasáhla pandemie koronaviru. „Nesměle jsem v e-mailu navrhl paní Elišce, že by mohla vzniknout tato knížka. Zdálo se mi, že bez velkého váhání přijala, a navázali jsme na naše povídání v Bogotě, teď už na dálku, přes oceán,“ popisuje Vladimír Kroc vznik knižního rozhovoru, kterému předcházelo společné setkání v Kolumbii.



Elišku Krausovou-Chaves popisuje Kroc jako „energickou, mimořádně krásnou ženu aristokratických pohybů a rázných gest s maličko ironickým úsměvem“. Kromě rozhovoru jeho slova dokládají i fotky z rodinného archivu Krausových, kterými je kniha doplněna. Do prodeje půjde Letenka do neznáma ve středu 12. května. Vydává ji nakladatelství Prostor.