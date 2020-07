Festival Metronome uspořádá v září „půlročník“

Pražský hudební festival Metronome, který se kvůli koronaviru přesunul na příští rok, uspořádá od 17. do 19. září zvláštní verzi pod názvem Půlmetronome. Pořadatelé na něm představí to nejlepší z české scény. Plnohodnotná verze za účasti zahraničních hvězd pak bude v červnu 2021, a to včetně skupiny Underworld, která měla vystoupit letos.