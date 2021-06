Festival TrutnOFF BrnoON nabídne Pražský výběr, underground i Ondřeje Havelku

Kromě Pražského výběru v nejslavnějším složení vystoupí Na Střelnici The Plastic People Of The Universe, J.A.R., Michal Prokop, Visací zámek, Kurtizány z 25. avenue, ale i Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers, elektronicky roztančený Puding paní Elvisovej ze Slovenska nebo horňácká cimbálovka či živelná cikánská kapela Bachtale Apsa s herečkou Bárou Hrzánovou. Chybět nebudou obvyklé open air bohoslužby a debaty v undergroundovém stanu. Letos například s novinářem Jaroslavem Spurným, historikem Petrem Blažkem a dalšími.



„Naše ležení ztiší i přednášky, meditace nebo pásma mladých básníků. Kapacita bude omezena z obecně známých příčin,“ uvádí zakladatel přehlídky Martin „Geronimo“ Věchet.





Někteří účinkující zavedou do doby, kdy byl český rock ještě v plenkách, ale už nabíral na síle. Letos obnovené Flamengo, složené z poloviny z původních členů, z poloviny ze skvělých hudebníků mladší generace, zahraje písně z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Michal Prokop se svým Framusem Five nejen představí svoje největší hity, ale přiveze také zbrusu nový materiál z nedávno vydaného alba Mohlo by to bejt nebe.



Na festivalu TrutnOFF byla už od jeho počátků pod horami patrná silná dramaturgická linie jdoucí po stopách českého undergroundu a alternativní hudby. A ta ani ve verzi TrutnOFF BrnoON nemůže chybět. Tak se návštěvníci mohou těšit na Tonyho a Garage, Záviše, Čočku, Pepu Klíče, Echt!, Ty Syčáky, Špinavý nádobí, Vítrholc nebo hned několik projektů Pavla Fajta, ale i mladou krev Čtvrt na smrt, Člověk krve nebo slovenskou kapelu Puding paní Elvisovej. Chybět nebude pásmo mladých básníků Slam Poetry s Nedělní chvilkou poezie.

Vstupenky v momentálně nejnižší ceně 1 300 Kč lze zakoupit na webových stránkách festivalu www.trutnoffbrnoon.cz. I letos tradičně platí, že při objednání devíti vstupenek je desátá zdarma.