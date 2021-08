Australský svéráz i srbská dechovka, na Bojišti startuje Artu Kus Festival

Kultovní areál na okraji Trutnova bude až do neděle patřit 3. ročníku Artu Kus Festivalu, jen o den později začne v Brně třídenní TrutnOFF BrnoON Festival, který pořádá Trutnovák Martin Věchet a který byl od 90. let doma právě na Bojišti.

I letošní Artu Kus potvrzuje, že nechce být náhradou za východočeský Woodstock, ale trpělivě si razí vlastní cestu. Hlavním magnetem bude australský zpěvák Dub FX a Boban Markovič Orkestar.

Chceme spojovat kreativitou

Multižánrový festival měl v trutnovském přírodním areálu premiéru v roce 2019 a od začátku chce být jiný než mnohem slavnější přehlídka stojící na undergroundových základech, jejímž nejznámějším hostem býval prezident Václav Havel. Přesto se kvůli lokaci a totožnému termínu nejde ubránit srovnání.

Jde nám o to, aby se tady pobavili jak dědeček, tak vnučka. Roman Dorňák zakladatel Artu Kus Festivalu

„Myslím si, že teď už se nestává, že by si lidé obě akce pletli. Obzvlášť letos máme dramaturgii hodně rozdílnou. Kromě Mňágy a Žďorpa nebo Buty tady nebudou kapely, které by si bylo možno spojit s původním festivalem. Ani si nemyslím, že bychom se přetahovali o diváky,“ říká zakladatel přehlídky Roman Dorňák, který areál na Bojišti provozuje.

Festival si zakládá na multižánrovosti a kreativitě. Nepřináší jen hudbu, ale také divadlo, performance, slam poetry, tvořivé dílny, besedy nebo audiovizuální instalace. Na rozdíl od východočeského Woodstocku neprovokuje a nevyhraňuje se.

Artu Kus Festival 19. - 22. 8. 2021, Bojiště Trutnov Buty, Mňága a Žďorp, Hentai corporation, 7krát3, Mutanti hledaj východisko, Dub FX (AUS), Boban Marković Orchestra (SRB), Vltava, Drum For Run, Papalescu 2, Mydy, Znouzectnost, Sickday, Exorcizphobia, Člověk v plísni, Blitzkrieg Boyz, Ventolin, DJ Michael V. Viktořík, Petr Nikl, Jiří Grus, Bohdan Holomíček, Klára Ešnerová, Divadlo Krychličky, Geisslers Hofcomoedianten, Arman Kupelyan.

„Necháváme stranou politické a společenské otázky, chceme spojovat kreativitou. Jde nám o to, aby se tady pobavil jak dědeček, tak jeho vnučka,“ zdůrazňuje.

Dub FX je celosvětový fenomén

Stejně jako vloni, kdy to byli švýcarští experimentátoři The Young Gods, i tentokrát festival sází na zahraniční headlinery. Melbournský rodák Ben Stanford, vystupující pod uměleckým jménem Dub FX, se stal fenoménem. S osobitou směsicí dubu, drum and bassu, hip hopu a reggae za 15 let objel 40 zemí a hrál na takových pódiích, jako je maďarský Sziget nebo anglické Glastonbury. Za úspěch vděčí hlavně sociálním sítím.

„Chtěl jsem jen cestovat a dělat hudbu. Šest let jsem žil v dodávce a vystupoval na ulici. Sociální média byla ještě nová a neprozkoumaná. Nikdo nemohl předvídat, že z nich vznikne platforma, která pomůže odstartovat moji kariéru,“ vzpomínal Australan.

Hlavní hvězdou sobotního večera bude nejlepší srbská dechovka Boban Marković Orkestar. Kapela prokládá balkánsko-turecké melodie jazzem, discem i muzikálovými hity. Její koncerty jsou pověstné živelnou energií.

Z českých interpretů na Bojišti zahrají Mňága a Žďorp, Buty či Vltava, nedávný objev tuzemské scény zpěvák 7krát3, pražské duo Mutanti hledaj východisko, tvrdší show přivezou Hentai Corporation a se synem vystoupí guru české elektronické hudby Moimir Papalescu. Projekce pro každou kapelu dělá na míru vizuální umělec Jan Hladil.

„Poučili jsme se z minulých ročníků a hloubavější věci budou přes den, večer by to měla být víc párty,“ vysvětluje Roman Dorňák. Například po Dub FX vystoupí před páteční půlnocí zpěvák J. A. R. Michael V. Viktořík, tentokrát ale v roli DJ.

Nedělní „dojezd“ bude patřit místním metalovým kapelám Exorcizphobia, Člověk v plísni nebo Blitzkrieg Boyz.

Grus, Nikl, Ešnerová, Holomíček

Na festival se vrátí trutnovský autor komiksů Jiří Grus, výtvarný i hudební všeuměl Petr Nikl a talentovaná tanečnice Klára Ešnerová. Všichni tři měli vloni velký úspěch. Stejně jako souboj básníků – slam poetry. Sólové představení inspirované japonským tancem uvede Arman Kupelyan původem z Arménie.

Ve čtvrtek za doprovodu jazzového tria promítne fotografie Bohdan Holomíček. Trojici her představí vrchlabské Divadlo Krychličky, z barokní éry čerpající soubor Geisslers Hofcomoedianten zahraje volnou adaptaci hry Dvě komedie v komedii Giovanniho Battisty Andreiniho ze 17. století.

V kreativní zóně si návštěvníci na dvaceti stanovištích vyzkouší sítotisk, linoryt, animovanou tvorbu, balancování s kameny, výroby šperku a spoustu dalších disciplín.

Tématem sobotní besedy s novinářkou Petrou Procházkovou bude současná politická situace v Bělorusku. Návštěvníci budou moci fixami dotvářet výtvarné plochy na plotech, v areálu budou barevně podsvícené stromy, večer vyniknou vizuální instalace Jana Hladila. Festival dnes na hlavní scéně zahájí od 18 hodin kapela Buty. Hrát se bude také na experimentální a alternativní scéně.

Koronavirová krize a s ní související omezení donutily organizátory improvizovat. Program jindy hotový už v lednu dávali dohromady teprve v dubnu. Pandemie měla podle Romana Dorňáka i pozitivní dopad. Lidé teď mají po kultuře mnohem větší hlad. Projevilo se to už na jarních koncertech v prostorách backstage Bojiště. Jejich návštěvnost byla vyšší než v předchozích letech.

„I lidé, kteří dřív šli třeba na jeden koncert za rok, si to teď víc užívají a chodí častěji. Uvědomili si, že když to mít nemůžou, tak jim to chybí,“ poznamenává.

Také v předprodeji je o lístky na Artu Kus větší zájem než v minulých dvou letech. Pořadatelé proto doufají, že se jim podaří překonat loňských 2 500 diváků.

„Předprodeje u nás nikdy nebyly moc veliké, většina lístků se prodá až na místě. Letos jsou lidé obzvlášť obezřetní. Ale věříme, že návštěvníků bude zase o něco víc,“ říká šéf festivalu. Podle současných pravidel je maximální povolená návštěva venkovních akcí sedm tisíc.