Funky, metal i Aleš Zbořil. Začíná letní festivalová sezona

Sérii tradičních letních hudebních akcí odstartuje Rock For People, který se koná v Hradci Králové ve dnech 8. až 11. června. Headlinery jsou americká nu-metalová kapela Slipknot, dále indie rockoví Muse, raper Machine Gun Kelly, kanadští rockeři Billy Talent nebo skupina The 1975 z Manchesteru.

Kromě koncertů nabídne festival i mnohé doprovodné akce, například možnost zahrát si živě televizní soutěž AZ kvíz, moderovanou samotným Alešem Zbořilem.

Funky a Monkey J.A.R.

Pražské Výstaviště bude od 22. do 24. června hostit festival Metronome Prague. Letošní hlavní hvězdou je kapela Jamiroquai v čele s rtuťnatým frontmanem Jasonem „Jay“ Kayem. Do Česka se jazz-funky-disco-soulová skupina vrátí po čtyřech letech. Mezi další headlinery patří francouzská zpěvačka Zaz, elektronický projekt Moderat z Berlína, francouzská dreampopová kapela M83, post-punkoví White Lies nebo britští rockeři Editors. Co se tuzemského zastoupení týče, lákadlem je například projekt Monkey Business Spexial s hostujícími Danem Bártou, Otou Klempířem a Michaelem Viktoříkem z J.A.R.

Návrat z exilu

Ve dnech 27. – 30. července se bude ve sportovním areálu Vestec v Liberci konat 29. ročník tradičního festivalu dobré nálady Benátská! s Impulsem. Kromě stálic typu Davida Kollera, Jaromíra Nohavici nebo kapely No Name na něm bude zastoupena i mladší generace. Vystoupí například Sharlota, Viktor Sheen, Yzomandias, Marpo a další. Hlavní hvězdou bude britský zpěvák Chris Norman, někdejší frontman kapely Smokie.

Po sedmi letech exilu se letos vrací do domovského Trutnova festival TrutnOFF Open Air a hlásí velká jména. Dorazí kapela Therapy?, která v 90. letech výrazně zabodovala albem Troublegum, reggae klasik Andrew Tosh, taneční Asian Dub Foundation nebo slovinští industriální experimentátoři Laibach. Dále vystoupí Luboš Pospíšil a 5P, svérázný písničkář Záviš se svými „sprostonárodními“ songy, Tony Ducháček a Garage, Visací zámek, Švihadlo, Framus Five a mnozí další. Termín konání je 17.–20. srpna.

Šťastné folkové lásky

Na přelomu července a srpna se všichni milovníci nejen folkové hudby tradičně sejdou v Telči, městě šťastných lásek. Letošní festivalový program Prázdnin v Telči nabízí kromě dalších jmen Karla Plíhala, Pavla Žalmana Lohonku, Roberta Křesťana a Druhou trávu, Miroslava Kamela a Vladimíra Javorského, Ondřeje Havelku a Melody Makers, Tata Bojs, Lucii a Vlastu Redlovy nebo Mňágu a Žďorp. Samozřejmostí je jako tradičně bohatý doprovodný program.

Multižánrové koncertní menu servíruje i festival Colours Of Ostrava (19. až 22. července, areál Dolní Vítkovice), který letos hostí kapelu OneRepublic, rapera Macklemorea, zpěvačku Ellie Goulding, kapelu Interpol, z domácích pak Ewu Farnu, obnovené Moimir Papalescu and The Nihilists, Prago Union a mnohé další.

Poněkud ostřejší a drsnější tóny nabídne festival Brutal Assault, již tradičně pořádaný v pevnosti Josefov, letos mezi 9. a 12. srpnem. Z nabitého line-upu vyjměme jména jako Deicide, Dismember, Napalm Death, Obituary, Sepultura nebo projekt I Am Morbid, v rámci něhož bývalí členové deathmetalových titánů Morbid Angel, baskytarista a zpěvák David Vincent a bubeník Pete Sandoval připomínají materiál z alb Covenant, Blessed Are The Sick nebo Altars Of Madness.

Odpočinek od vichřice kytarových riffů nabídnou synthwave projekty Carpenter Brut a Perturbator, kterak skloubit metal s gospelem a soulem zase poučí skupina Zeal & Ardor.