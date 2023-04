Zavlaje i černá vlajka. Festival Mighty Sounds láká na žánrovou klasiku

Mighty Sounds je unikátní třídenní hudební festival, který se koná každoročně v červenci v Táboře. Festival se soustředí především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a hudební styly a scény, které se od nich odvíjejí anebo s nimi úzce souvisejí.

Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes 80 procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v Česku – zkrátka nic, co by připomínalo takzvanou českou festivalovou klasiku.

Pokud jde o zahraniční jména, letos vystoupí například americká metalcoreová klasika Hatebreed, kapela Dog Eat Dog, která míchá chytlavý koktejl hip hopu, ostrých kytar a ladného zvuku saxofonu. V 90. letech zabodovala hity jako Who’s The King, No Fronts nebo Isms.

Poprvé do Česka a rovnou na Mighty Sounds dorazí klasika jménem Black Flag. Kapela vznikla v roce 1976 a v punkové subkultuře položila základy DIY etiky a estetiky. Dnes už v sestavě samozřejmě nefiguruje zpěvák Henry Rollins, přesto jsou Black Flag stále jménem, které budí respekt.

Co říci k dalšímu hvězdnému headlinerovi, kterým jsou Rancid? Snad je to, že už mnoho let tak brilantně propojuje žánry punk a ska a nezřídka i zabrousí do subžánrových škatulek jako reggae či oi!. Klasikou je jejich album ...And Out Comes The Wolves z roku 1995, letos se přihlásili deskou Tomorrow Never Comes.

Pokud jde o české zástupce, zahrají například Fast Food Orchestra, Hentai Corporation, Staré pušky nebo Saint & Sinners.

Bližší informace o programu a také o cenách vstupenek jsou k nalezení na stránkách festivalu www.mightysounds.cz