Hit pro Bridget Jonesovou. Na Colours Of Ostrava přijede Ellie Goulding

Jedna z nejúspěšnějších britských hudebnic posledního desetiletí bodovala v hitparádách s hity jako Burn, Holding on for Life, Figure 8, Starry Eyed, Lights nebo Power. Získala dvě ceny Brit Awards, BMI London Awards, nominace na Grammy a na Zlatý glóbus. Prodala osmnáct milionů alb a čísla jejích streamů jdou do deseti miliard. Do filmu Padesát odstínů šedi nazpívala ústřední skladbu Love Me Like You Do.

Hitem soundtracku Dítě Bridget Jonesové se stal song Still Falling For You napsaný spolu s Tove Lo. Zpívala v Bílém domě i na svatbě prince Williama a Kate. Na Colours Of Ostrava přijede se zbrusu novým albem Higher Than Heaven, které vychází 24. března. Ellie Goulding vedle své hudební kariéry patří mezi výrazné environmentální aktivistky a filantropky využívající hvězdnou kariéru k pomoci jiným.

„Ellie Goulding se stane ozdobou letošního ročníku, její koncerty předchází skvělá pověst. Další nově potvrzená jména reprezentují vedle popu celou šíři žánrů – to nejzajímavější, co jsme viděli na cestách po celém světě,“ říká na úvod ředitelka Colours Of Ostrava Zlata Holušová. „Jak je naším zvykem, velkého a hlavně velmi různorodého zastoupení se opět dostane africké hudbě. Nejen ze samotného kontinentu, ale i třeba z konžské diaspory v Kanadě,“ vysvětluje Holušová.

K novým přírůstkům do programu Colours Of Ostrava patří francouzský průkopník synthwave Kavinsky, berlínské producentské trio Gheist a francouzská glitch jungle bass skladatelka a producentka CloZee. Dále se v létě v Ostravě představí například nigerijský skladatel, saxofonista a klávesista Seun Kuti, nejmladší syn vynálezce afrobeatu Fely Kutiho, od kterého Seun převzal kapelu Egypt 80 a navázal s ní na otcův odkaz.

Afro-futuristický, bass-heavy, electro-funky sound z undergroundu africké diaspory v Montrealu přivezou do Ostravy formace Moonshine a zpěvák a raper Pierre Kwenders. Jak zní čerstvé punkrockové arabské grunge, ukáží francouzsko-alžírští Al-Qasar. Nově do programu přibyla dále například šestičlenná kapela Holy Moly & The Crackers z Newcastlu, která diváky roztancuje směsí folkrocku, punku, blues a soulu, nebo hvězda kanadské hip hopové scény Haviah Mighty, první černošská raperka, která kdy získala prestižní kanadskou cenu Polaris Prize.

Čtyřdenní a jednodenní vstupenky na letošní ročník, který se bude konat od 19. do 22. července, jsou k prodeji na www.colours.cz nebo na GoOut.cz.