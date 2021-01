Zemřel americký hudební producent Phil Spector, spolupracovník The Beatles

Spector podle vězeňské služby amerického státu Kalifornie, kde si odpykával devatenáctiletý trest za vraždu, zemřel v sobotu v nemocnici „přirozenou smrtí“. Podle zpravodajského webu TMZ podlehl komplikacím spojeným s covidem –19.

Spector byl znám jako inovátor rockové hudby. Koncem 50. let patřil ke členům popové skupiny The Teddy Bears. Později spolupracoval například s The Beatles na albu Let It Be, s Tinou Turner či skupinou The Ramones. Produkoval také první sólová alba Johna Lennona a George Harrisona.

Proslavil se hlavně jako tvůrce takzvaných zvukových stěn, což byly záznamy kupení zvuků jednotlivých hudebních nástrojů na sebe. Tímto způsobem vyprodukoval několik velkolepě znějících popových hitů, tzv. kapesních symfonií: Be My Baby od The Ronettes, Then He Kissed me od The Crystals nebo To Know Him Is To Love Him v podání The Teddy Bears. V malé roličce se objevil v kultovním motorkářském filmu Bezstarostná jízda.

V roce 1989 byl uveden do Rokenrolové síně slávy. John Lennon Spectora kdysi nazval „největším hudebním producentem v historii“.

Byl to hudební vizionář, zároveň ale velmi komplikovaná a kontroverzní osobnosti, s velmi problematickém vztahem k ženám. Často se dopouštěl psychického i fyzického týrání.

V roce 2009 Spectora soud shledal vinným z vraždy herečky Lany Clarksonové. Žena zemřela v roce 2003 na následky střelné rány do úst vypálené ze Spectorovy zbraně v jeho domě v Los Angeles. Producentovi právníci tvrdili, že Clarksonová spáchala nedopatřením sebevraždu.