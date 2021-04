RECENZE: Paulu Stanleymu z Kiss jde na albu Now And Then hlavně o hudbu

Now And Then je deska pro skalní fandy kapely Kiss a zároveň není. Kytarista, zpěvák a skladatel Paul Stanley, společně s Genem Simmonsem zakladatel tohoto pomalovaného glam rockového kolosu, popustil uzdu vášni pro stařičký motownský soul a rhythm’n’blues a natočil totálně nerockovou kolekci. Pod hlavičkou projektu Paul Stanley’s Soul Station nahrál čtrnáct skladeb. Devět léty prověřených klasik z repertoáru The Temptations, Ala Greena, Smokey Robinsona & The Mircles, The Spinners a dalších, plus pět autorských novinek v duchu výše zmíněných.

Stanley se obklopil skvěle sehraným doprovodným ansámblem, krom tria zpěvaček ho tvoří kytarista Rafael „Hoffa“ Moreira, baskytarista Sean Hurley či jeho parťák z Kiss, bubeník Eric Singer.

Nové skladby, například vysloveně hitová I, Oh, I, mezi citlivě uchopené předělávky zapadají zcela přirozeně, takže vlastně dále není o čem diskutovat. Paul Stanley si udělal radost – v případě této hudby jde prý o jeho srdeční záležitost; přiblížil mladším ročníkům půvaby soulu a funku a o nic víc zřejmě nešlo. Jinými slovy, nejde o projekt primárně určený k tomu, aby ztučnil už tak opulentní konto továrny jménem Kiss. Nemá cenu si lhát do kapsy a věřit, že nejsilnější motivací Paula Stanleyho (a Genea Simmonse) je láska k hudbě a fanouškům. Spíše než idealističtí rockeři to byli a jsou chladně kalkulující obchodníci, kteří moc dobře vědí, jaké rozkazy platí na oddané z Kiss Army.

Now And Then Paul Stanley’s Soul Station Hodnocení­: 65 %

Nad všemožnými boxy, výběry z výběrů toho nejlepšího – tedy stokrát slyšeného a prodaného – plus přidruženým prodejem memorabilií, jako jsou prezervativy nebo rakev s logem Kiss, už snad ani nemá cenu zvedat pohoršeně obočí, ale v případě alba Now And Then jde v první řadě opravdu o hudbu samu.

Písničky jsou uchopeny citlivě, vkusně, dýchá z nich úcta a respekt k originálům a jen tak mimochodem dokazují, že Paul Stanley je přirozeně muzikální a navíc rozený hitmaker. Na tom se nemění nic, ať už je posluchačův pohled na jeho aktivity s Kiss i mimo ně jakýkoliv.