Ještě jednou sbohem. Kiss přijedou se závěrečným turné opět do Prahy

Po téměř pěti desetiletích fungování oznámili Kiss své rozlučkové End Of The Road Tour v roce 2018. „Bude to ta nejvýbušnější a největší show, jakou jsme kdy udělali. Oslava pro naše fanoušky a poslední šance pro ty, kteří nás ještě neviděli,“ uvedli tehdy.

Loučit se začali v lednu blokem koncertů po Kanadě a Severní Americe, odkud se v květnu přesunuli do Evropy. V Praze přilákali na červnové vystoupení v Sinobo Stadium 25 tisíc lidí, na akci Prague Rocks kromě nich vystoupili slavní „vousáči“ ZZ Top a také domácí BSP.

Fanouškům předvedli všechny typické atributy své velkolepé pódiové show v glamrockovém duchu, včetně plivání krve či ohňů, vyplazených jazyků a neodmyslitelných kostýmů a masek.

„Kiss předvedli skutečně vše, co dovedou. Během téměř dvouhodinové show došlo i na mnohé pyrotechnické a světelné efekty, které pochopitelně nejlépe působily až ke konci koncertu, tedy po setmění,“ vyzdvihl tehdy v recenzi Václav Hnátek. Připomněl však, že jedno rozlučkové turné už skupina v minulosti absolvovala, a tak je těžké říci, zda je skutečně na konci své cesty.

Desítky dalších rozluček

Po putování Starým kontinentem se newyorští veteráni vrátili zpět do USA a Kanady, v závěru letošního roku ještě procestují Austrálii a Nový Zéland a před Vánoci odehrají pět koncertů v Japonsku. Nyní přidali další desítky termínů závěrečné šňůry na příští rok. Do pražské O2 areny zavítají v rámci evropské části v první červencový den.

Úplně poslední koncert by měla kapela odehrát doma, v New Yorku. Stát se tak má 17. července 2021.

Pokud vše proběhne podle plánu, celkový počet koncertů rozlučkové šňůry přesáhne 180 představení. Srovnatelně rozsáhlé turné odjeli Kiss naposledy v devadesátých letech. Tehdy se v sestavě po pauze znovu objevili dva původní členové, bubeník Peter Criss a kytarista Ace Frehley. Následná Alive/WorldWide Tour nabídla v letech 1996 a 1997 během dvanácti měsíců 193 vystoupení.

Původně chtěla skupina vzniklá roku 1973 pódia nadobro opustit už na začátku nového milénia. Kiss Farewell Tour z let 2000 a 2001 měla být tou finální, nakonec se však muzikanti v čele se zpěvákem Paulem Stanleym a démonickým baskytaristou Genem Simmonsem rozhodli pokračovat.

Atrakce světových i českých pódií

Svou pověst jedné z nejúspěšnějších kapel rockové historie si Kiss vybudovali především zábavným pojetím svých koncertů. Zatímco první tři studiová alba z první poloviny sedmdesátých let nezaznamenala výraznější komerční úspěch, první koncertní deska Alive! z roku 1975 pronikla do první desítky americké hitparády. Díky specifickým kostýmům, nápaditému líčení a maskám a také pro bombastickou výpravu s pyrotechnickými efekty se brzy stali senzací.

Největší komerční úspěch přišel ve druhé polovině sedmdesátých let díky písním jako Beth nebo I Was Made for Lovin’ You. Poté, co kapelu opustili dva členové nejslavnější sestavy, tedy bubeník Peter Criss a kytarista Ace Frehley, odložili Kiss v osmdesátých letech masky a až do roku 1996 vystupovali bez nich. Oba odpadlíci se sice poté do skupiny vrátili, ovšem nevydrželi v ní nadlouho.

Do Prahy dorazila kapela poprvé v roce 1996 právě v rámci Alive/WorldWide Tour, která oslavovala znovuobnovení původních Kiss. Ve Sportovní hale tehdy odehrála dva koncerty a následující rok k nám přijela znovu, aby obsadila prostornější Stadion Juliska.

V České republice bývají hardrockoví velikáni častými hosty zejména v posledních deseti letech. Navštívili Brno, Ostravu a opakovaně Prahu, naposledy letos v červnu. Tentokrát už asi opravdu poslední sbohem dají českým fanouškům 1. července 2020.