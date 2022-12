Kapela Kiss se příští rok v pražské O2 areně ještě jednou rozloučí

„Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na našem posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli. Nekompromisní a nezastavitelní,“ lákají Kiss na zastávku The End Of The Road World Tour.

Jak členové Kiss Army dobře vědí, řeč je o „hottest band in the world“, „tedy nejžhavější kapele na světě“, jak se praví v provolání, které pravidelně startuje jejich koncerty.

Dvojka zakladatelů Paul Stanley a Gene Simmons je ekvivalentem dalších ikonických rockových dvojic jako McCartney & Lennon, Keith Richards a Mick Jagger nebo Robert Plant a Jimmy Page.

V klasické sestavě doplněni bubeníkem Peterem Crissem a fanoušky milovaným kytaristou Acem Frehleyem, bez jehož drásavé, chuligánské a přitom emotivní hry už to nikdy nebylo úplně ono, definovali rock’n’roll jako ohromnou zábavu a mejdan.

Na obličej si nanášeli makeup, na koncertech plivali oheň, stříleli z kytar rachejtle, bicí stavěli na maketu tanku, byli halasní, nevkusní, křiklaví a chytlaví. Vytvořili si oddanou základnu fanoušků, která si říká Kiss Army. Nezřídka o nich jejich ctitelé hovoří jako o „nadlidech“ nebo „nadbozích“. Ovlivnili tuny rockových a metalových kapel.

Vstupenky na pražský koncert Kiss v O2 areně se začnou pro veřejnost prodávat ve čtvrtek 8. prosince od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete pořídit už od úterý 6. prosince od 10 hodin.