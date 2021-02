Je album „dárečkem“ k narozeninám vám i vašim fanouškům?

Já to album zcela sobecky beru jako dáreček pro sebe. Od všech těch, kteří ho se mnou natočili, přestože vůbec nemuseli. Mám z něj obrovskou radost. A teď ho předávám dál, všem těm, co mají rádi hudbu z dob, kdy svět byl ještě normální. Jsem rád, že jsme to stihli.

Ivan Hlas mě kdysi nazval básníkem absolutně všedního dne. Možná v tom byla nějaká ironie, ale já si i po letech myslím, že to celkem sedí.