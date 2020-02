Metronome Festival Prague se rozšířil na tři dny a oznamuje headlinery

V praxi to znamená, že krom koncertů na něm bude spousta doprovodných akcí, komediální stand-upy, dekorace, instalace, videoumění, moderní cirkus a podobně. Nejdůležitější je ale stejně hudba, vystoupení hlavních hvězd i kapel či interpretů ne tak známých.



Jak už bylo řečeno, největší novinkou letošního ročníku je rozšíření na tři dny. Metronome tedy začne ve čtvrtek 18. června, kdy budou hlavními lákadly zpěvák Milolas Josef, australský DJ Hot Dub Time Machine a americký raper Macklemore.



Následující den bude ve znamení amerického písničkáře Becka, který na sebe v roce 1994 upozornil albem Mellow Gold s průlomovým hitem Loser. Tuzemské barvy budou hájit Kafka Band, Tata Bojs nebo spratek Kapitán Demo, vysmívající se všemu a všem.



V sobotu 20. června se areál rozduní beaty britské taneční veličiny Underworld a velkým lákadlem bude rovněž set české kapely Moimir Papalescu & The Nihilists, která před časem oznámila comeback. Nebude se týkat jen návratu na koncertní pódia, trojice pracuje i na novém studiovém albu.



Dalším sobotním účinkujícím bude písničkář Tomáš Klus, který zahraje komorní akustický set se svým věrným hudebním druhem Jiřím Kučerovským. „Oprášíme písničky, které jsme už hodně dlouho nehráli, bude to pro nás jakýsi návrat k úplným kořenům,“ prohlásil Tomáš Klus na tiskové konferenci.



Z dalších účinkujících zmiňme ještě britského rapera Skeptu, londýnské alternativně-popové duo Oh Wonder, jejich krajany Still Corners, zpěvačku Bereniku Kohoutovou, Lenny, rapera Hugo Toxxxe a další jména. Seznam účinkujících, jakož i informace o ceně vstupenek, najdete na stránkách metronomefestival.cz, kde se budou postupně objevovat zprávy o dalších potvrzených jménech.