Odložené turné Lucie v opeře odstartuje na podzim roku 2022

„Pracovali jsme na ní bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná a věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek,” říkají členové Lucie.

Co se hudební stránky týče, skupina se spojila s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nová symfonická aranžmá pro celý program. V kombinaci kompletního obsazení kapely, Filharmonie Hradce Králové a pěveckého sboru fanoušky čeká téměř dvouhodinový průřez tvorbou Lucie tak, jak ji ještě nezažili.

„Poslední dva roky byly pro všechny velmi těžké. Mimo jiné nám ukázaly, že bez kultury to prostě nejde. Jakoby nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, a to nejen ta umělecká, kterou bychom si měli bezpodmínečně chránit,“ říká kapela.

„O to víc se těšíme, že se v roce 2022 zase vrátíme na pódia našich největších českých a slovenských hal a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je zážitek, který nejde ničím nahradit,” shodují se členové kapely.

Lucie v opeře se poprvé představí 28. září v ostravské Ostravar aréně, naváže v pardubické Enteria areně 26. října a celá show vyvrcholí v Brně ve Winning Group areně 5. listopadu.

Vstupenky zakoupené na původní termíny v roce 2021 zůstávají platné i na nové termíny a není potřeba je vyměňovat. Vstupenky je možné zakoupit v prodejních sítích Ticketportal a Ticketmaster.