Koller přišel o hlas, Lucie přesouvá koncert v pražské O2 areně

„Milí fanoušci, jsme zklamaní a bolí nás to, ale musíme přesunout pražský koncert Lucie v opeře, který se měl konat tuto středu 12. října v O2 areně. David následkem virózy přišel o hlas a bez něj koncert nemůže proběhnout. Odborníkova slova zněla jasně. Minimálně několik dní naprostý klid,“ napsala kapela a management ve svém oficiálním stanovisku.

„A tak nemůžeme udělat nic jiného než naplánovat nový termín. Lucie v opeře v O2 areně se tedy přesouvá na 10. listopadu. 2022. Nemůžeme se dočkat, až se s vámi setkáme a moc se omlouváme,“ dodala kapela.

„Dali jsme do příprav všechno. Čeká vás koncert, na který nezapomenete, ale občas, když se na něco tolik těšíme, tak to dopadne jinak, než chceme a plánujeme. A to se děje i teď. Nemám hlas a bez něj to prostě nepůjde. Hrozně mě to mrzí a štve. Udělal bych cokoliv pro to, abych mohl zpívat naplno, ale na hlasivky je jen jeden lék. A to je klid a čas na vyléčení. Proto musíme přesunout pražský koncert Lucie v opeře na 10. listopadu. Ale o to větší a lepší to bude, to vám slibuju,“ říká David Koller.

Vstupenky zakoupené na původní termíny (20. října 2021 a 12. října 2022) zůstávají platné i na nový termín 10. listopadu 2022 a není potřeba je vyměňovat.