Kapela Jelen pomáhá splnit „americký sen“ legendy Michala Tučného

Jelen už vzal na turné hudebníkovu dceru Míšu Tučnou a zpěváka Greenhorns či Tučňáků považuje za zásadní zdroj své inspirace. „S Míšou jsme loni nahráli píseň Spím v obilí, vyrazili na předvánoční turné, a když jsme seděli po posledním koncertu ve Foru Karlín, přišlo nám škoda, že by to mělo skončit,“ říká frontman kapely Jindra Polák.

Obal desky Půlnoční vlak Michala Tučného

Výsledkem je tedy album Půlnoční vlak Michala Tučného, které s posvěcením zpěvákovy rodiny vyjde 7. června. A kapela nevybírala jen hity, spíš šla po skladbách, které jí sedí a jež má nejradši. „Naši generaci ty písně zasáhly. U mladých ale nefunguje, že přijdete, zazpíváte Báječnou ženskou, a všichni vědí,“ vysvětluje Polák. „Navíc s některými bluegrassy od Greenhorns jako Jelen těžko uděláme něco nového. A třeba to ani tak dobře nezahrajeme.“

Překvapilo ho, jak hluboké jsou texty Zdeňka Rytíře. „Všichni jsme to znali z rádia nebo desek od rodičů, ale při pozorném poslechu nebo zpěvu tam normálně odhalíte existenciální dramata,“ vysvětluje Polák. „A Michal sám se ve škatulce country necítil dobře. Záběr měl široký stejně jako jeho velký vzor Willie Nelson, který má přesah od reggae po jazz.“

Frontman Jelena se navíc stal spoluautorem jedné z Tučného písní. „Dostali jsme tašku plnou kazet, kde byly Michalovy oblíbené kapely, záznamy jeho koncertů, okamžiky, kdy se učil písně a nahrával se, jak zní. A potom dema, mezi nimiž jako zjevení byla skladba Nashville s geniálním rýmem ‚každý prkno toho pódia nám říká, že tu včera Johnny Cash byl‘. Ta nás chytla, a tak jsme se existující refrén a jednu sloku rozhodli dodělat,“ líčí Polák.

Nejprve bylo nutné překonat ostych z toho, že člověk zasahuje do práce legend. „Vysledoval jsem spoustu příbuzností mezi Michalovou a naší muzikou. Šlo to hrozně snadno i proto, že Nashville je taková veselá písnička na první dobrou a to téma je mi blízké,“ dodává Polák.

Spolu s nahrávkami na kazetách dostala kapela od Tučného rodiny přístup i k dalším položkám z jeho archivu. Například k diářům, ve kterých si hodnotil jednotlivé koncerty, publika, jídlo i cesty dodávkou. „Zjistili jsme, že v tomto ohledu se toho od jeho dob tolik nezměnilo. Třeba když se narodila jeho dcera Míša, měl Michal dvoják v Brně,“ říká Polák.

Jelen a Míša Tučná - Spím v obilí

Anebo k americké vlajce, kterou Tučnému přivezla indiánská písničkářka Anka Chřestýš. „Zdobí ji podpisy, vzkazy a přání všeho dobrého od mnoha legend tehdejší country, jako byli Bobby Bare, Bill Monroe nebo zmiňovaný Willie Nelson. Je jasné, že její fotka musela jít do bookletu alba,“ dodává Polák.