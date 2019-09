Virtuózní metalisté Dream Theater připomenou živě svou nejlepší desku

Je to už těžko uvěřitelných dvacet let, co tato americká progresivní metalová kapela vydala vrcholné album Metropolis Part 2: Scenes From A Memory, na němž dokonale zůročila své instrumentální mistrovství, smysl pro dramaticky vystavěný koncept, a také se vzepjala k sepsání nejlepších a nejpůsobivějších kompozic za celou svou kariéru.

Od té doby se událo mnohé, ze skupiny odešel její zakladatel a fenomenální bubeník Mike Portnoy, nahradil jej Mike Mangini, v jehož portfoliu najdeme práci s kapelami Extreme, Annihilator nebo s kytarovým virtuozem Stevem Vaiem.

Letos Dream Theater vydali album Distance Over Time, na němž se, po předchozím opulentním koncepčním opusu The Astonishing z roku 2015, částečně vrátili k jedodušší písničkové formě.

Materiál z tohoto alba, jakož i průřez toho nejlepšího z předchozích desek, Dream Theater předvedou na turné The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory, které se bude týkat i České republiky. Koncert se uskuteční 15. února v pražské Tipsport Areně. Předprodej vstupenek bude zahájen 20. září exkluzivně pouze na webu www.mastersofrock.cz a v síti Ticketportal.