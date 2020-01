RECENZE: Opravdový goth rock. Cathedral In Flames oprašují dávné poklady

Tento žánr nemá v české kotlině zrovna na růžích ustláno. Když pomineme kapely jako 13. století nebo Bratrstvo luny, moc toho nezbývá. Možná tak dryáčnické metalové kapely, ohánějící se gotikou, přičemž „gotika“ v jejich podání znamená, že se za mikrofonem kroutí zpěvačka v upnutém korzetu a podvazkách.

Pryč od toho a zpět ke skutečné kvalitě. Tu představuje pětiskladbové album Children Of The Blackest Hole tuzemské skupiny Cathedral In Flames.

Tohle je opravdový goth rock, labužnický posluchačský zážitek. Vše je tu na svém místě, zamlžené kytarové linky, výrazná baskytara, chmurný vokál frontmana Phila Lee Falla, autora všech textů, samozřejmě v angličtině. Na jeho záhrobní zpěv se jako jedovatý břečťan lepí a pne uhrančivý hlas doprovodné zpěvačky Ambry von Bernstein.

Nejúchvatněji v titulní skladbě Children Of The Blackest Hole, úžasně vygradovaném záhrobním marši, po jehož vyslechnutí už nechcete nic, jen ticho. Být sami se svými myšlenkami.

Ale Cathedral In Flames po doznění téhle překrásné elegie nemilosrdně pokračují a nasazují skladbu Hungry As The Grave, což je další ryzí opus, naplněný bolestnou krásou a chtíčem. Vzduch těžkne erotickým napětím, není možné se od toho, co se line z reproduktorů, odtrhnout. A víko od rakve definitivně zaklapne závěrečná skladba Gunslinger’s Blues, postavená na výrazné baskytarové lince.

Je konec, dozněla zhudebněná modlitba. Čas schovat do kapsy růženec, ukrýt pečlivě opečovávané kolty, založit další stránku v bibli a pustit si těch pět písniček znovu. Protože toto je víc než jen hudba, je to kus života. The end is near, zní ve zmíněné Gunslinger’s Blues. Konec je blízko. A je jen na každém, kdo s albem přijde do kontaktu, aby se s touto skutečností nějakým způsobem srovnal.

Children Of The Blackest Hole Cathedral In Flames Hodnocení­: 90 %

Cathedral In Flames natočili úchvatnou desku. Čím hlouběji se do ní noříte, tím větší uspokojení nalézáte. Podobnost s kapelami jako The Sisters Of Mercy nebo Fields Of The Nephilim je jen zdánlivá. Za pochmurnými melodiemi se skrývá něco mnohem hlubšího, než by se na první poslech mohlo zdát. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, otevřte dveře do třinácté komnaty a zjistíte, že už není cesty zpět.

Toto může být iniciační deska. Hudba, která má sílu hledajícím ukázat cestu. Může se ale stát, že ji minete. Škatulka s poklady z dětství se po mnoha letech, co ji otevřete, taky může jevit jako sbírka pouťových šmuků. Jde o to, jak moc si ceníte vzpomínek, které se k ní vážou.