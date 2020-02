Billie Eilish je první zpěvačka, která dobyla hitparádu s písní z bondovky

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Billie Eilish

Spojení pirátky (tak zní prostřední jméno Billie Eilish Pirate Baird O’Connell) a agenta 007, Jamese Bonda, sklízí ohromné úspěchy. Na YouTube nasbírala píseň No Time To Die 40 milionů zhlédnutí, ačkoli dosud nemá videoklip. Billie Eilish ji spolu se svým bratrem Finneasem představila také naživo na galavečeru k udílení cen Brit Awards, kde je doprovodily takové legendy jako Hans Zimmer a Johnny Marr.

Úspěšný první týden singl katapultoval na jedničku britské singlové hitparády a Billie Eilish se tak stala první zpěvačkou, která s písní k bondovce dosáhla až na vrchol. Nepovedlo se to ani Adele v roce 2012 s písní Skyfall.

Stejný úspěch má píseň i v české singlové hitparádě. No Time to Die předstihla Tones And I, která především v ČR dominovala několik dlouhých měsíců.

Další úspěchy se dají očekávat, jakmile k písni vznikne klip. Bez něj zatím nemohla být zařazena do klipové hitparády televize Óčko, v níž diváci hlasují prostřednictvím webových stránek pro nejlepší videoklip. Výsledky Óčko Chart se tak zatím výrazně liší od české singlové hitparády.

V té si první místo drží její moderátor Honza Říčař, který vystupuje pod uměleckým jménem Cann. V hitparádě, jejíž výsledky televize Óčko vysílá vždy ve středu od 15:00, je už druhý týden na prvním místě s písní Vzlítnout.

Óčko Chart

1. Cann - Vzlítnout

2. Renne Dang feat. Momo - Smích a pláč

3. Vojta D - Žít tady a teď

4. Jonas Brothers - What A Man Gotta Do

5. 5 Seconds Of Summer - No Shame

Jinak ale Billie Eilish boduje i v oficiální české hitparádě prodejnosti, do níž IFPI (Národní federace hudebního průmyslu) započítává nejen fyzické prodeje, ale také počet legálních stažení a procento ze streamů. A to se svou deskou When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Už mnoho týdnů se tu drží v první pětce. Aktuálně je na čtvrtém místě. Prodejnosti u nás dlouho kraloval český raper kazašského původu Viktor Sheen s deskou Černobílej svět. Tento týden ho ale sesadil Justin Bieber s novinkou Changes.



Hitparáda prodejnosti alb:



1. Justin Bieber - Changes

2. Viktor Sheen - Černobílej svět

3. Nik Tendo - Fatamorgana

4. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

5. Eminem - Music To Be Murdered By