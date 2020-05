Jak Tvůrci v izolaci vaří na ohništi kapra s povidly

V rámci hnutí, jež za karantény iniciovala produkční společnost Dawson, se nejprve staly hitem internetu love story z koupelny Miluju tě, Pucinko v režii Jiřího Mádla a zběsilý kuchyňský lov na vejce, který Robert Hloz nazval DIY Eggs.

Právě jeho titul odkazující na anglickou zkratku Do It Yourself čili Udělej si sám charakterizuje princip celé kolekce, která v omezení hledá neotřelé nápady a baví na sociálních sítích.

Jak shrnuje producentka Monika Kristlová, doposud se zapojili čtyři mladí režiséři, jedna animátorka a dalších jedenáct spolupracovníků, všichni v plném nasazení, s minimální technickou a organizační podporou a bez nároku na honorář. Jaké jsou nejnovější přírůstky?

Krátký animovaný film Jaký to nádherný den!, který natáčí Gabriela Plačková, hýří takřka dětskou barevností, jež svádí ke smyslovému vychutnávání světa za okny. Dá se chápat jako oslava začátku léta stejně jako soumraku karantény a potěší i metodou 2D počítačové animace, tedy ručním překreslováním políček. Zatím je však k vidění pouze ukázka, autorka působící jako reklamní režisérka a animátorka pracuje na dokončení snímku.

Temně tísnivý protipól pestré lehkosti „dámského“ snímku představuje Distance, kterou vytvořil Martin Smékal, mimo jiné uznávaný tvůrce děl ze surfařského prostředí, který pracoval od Paříže po Sydney. Jeho obrazem vyprázdněné Prahy, kde potkává jenom pár holubů či vzdálenou siluetu na Karlově mostě, prochází umělec, jenž těžce snáší sociální izolaci i mediální nápor.

K existenciálnímu pocitu vyloučení přispívají takřka hororové efekty, díky nimž všudypřítomné roušky dostávají až zlověstný nádech – a přesto osamělá noční jízda na koloběžce objevuje ve velkoměstské pustině zvláštní, jindy nevídanou, až přízračnou krásu.

„Občas si prostě chceme jen pustit něco pozitivního a nic neřešit,“ popsal Kilián Vrátník východisko svého cyklu Fire Kitchen neboli Kuchyně na ohni. Tvůrce reklam působící ve Velké Británii strávil nucenou nečinnost na chalupě u jihočeských rybníků – a vymyslel tam svého druhu zálesácký receptář.

Přírodní romantika se propojuje s gastronomií, magie plamenů s orosenou sklenkou a věcně vzato divák sleduje, jak se dají na ohništi připravit gnocchi s medvědím česnekem, kapr s povidly, pstruh s červeným zelím a rebarborový dezert. Napůl požitkářská, napůl praktická podívaná, neboť provoněnou náladu pokaždé završí návod s rozpisem surovin.

Světácký MasterChef má hravou domáckou konkurenci a česká reklamní branže zajímavé talenty.