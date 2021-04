Zemřel francouzský herec Yves Rénier, představitel komisaře Moulina

Rénier zemřel v noci na sobotu v důsledku srdeční příhody ve svém domě v Neuilly-sur-Seine nedaleko Paříže, sdělila agentuře AFP hercova manželka.

Přestože měl na svém kontě i dalších seriálové a filmové role, té nejslavnější, policejní, se až do konce kariéry nezbavil. Seriálového komisaře Moulina tento Francouz ztvárňoval více než třicet let.

Yves Rénier se narodil v roce 1942 ve Švýcarsku, jeho matka byla byla Američanka, otec Francouz. Hercem se stát vlastně ani nechtěl, chtěl být pilotem letadla. Do kurzu herectví ho přivedl až jeho kamarád. Brzy se projevil jeho talent a Rénier tak kromě hereckého kursu vystudoval i francouzskou akademii dramatických umění.

Po jejím absolvováni příležitostně hostoval, jednou z jeho prvních televizních rolí byla ta ve filmu Hrabě Monte Cristo z roku 1961. O dva roky později se mu naskytla příležitost účinkovat v novém francouzském seriálu Belphégor.

Průlom v Rénierově kariéře nastal až koncem sedmdesátých let s příchodem jeho nejslavnější role, kterou získal teprve ve svých jednatřiceti letech. Jeho komisař Moulin byl na tehdejší seriálové zvyklosti vcelku netradiční, před kamerou herec mnohokrát dokazoval své brilantní schopnosti improvizace, diváci si jeho postavu brzy oblíbili.

V československé televizi se kriminální série o pařížském komisaři Moulinovi objevila pouhé tři roky po francouzské premiéře. Čeští diváci mají Réniera spojeného s hlasem dabéra Miroslava Moravce.

V posledních letech byl Rénier obsazen například do úspěšného televizního filmu o Jacqueline Sauvageové. Tato žena byla v roce 2014 odsouzena k deseti letům vězení za to, že loveckou puškou zastřelila muže, který ji desítky let tloukl. Francouzský prezident François Hollande jí v roce 2016 udělil milost.