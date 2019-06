RECENZE: Záchranářská Linka poradí, kam volat, ale častěji vzlyká

Potíž tkví v tradičním zadání takzvaně rodinné stanice, která citová melodramata pašuje do všech žánrů včetně krimi; i kdyby tu snad natočili horor, musel by se ke strašení provzlykat. Což je přesně případ Linky, která sice pošle hrdiny občas do akce, ovšem zpravidla neobratně natočené, počínaje záchranou dítěte v úvodu první epizody a konče zásahem u ohně v druhém dílu. Mnohem častěji však buďto názorně radí, kam a jak v případě nouze zavolat, nebo se zabývá soukromými problémy postav.



A že jich je! Trio scenáristek vytvořilo mohutnou chobotnici charakterů, profesí i vztahů, jakou by člověk čekal u ženského románu na pokračování. Role Ivany Chýlkové a Ondřeje G. Brzobohatého mají vděčný základní rys, protože mezi akurátní velitelkou a samorostlým nováčkem panuje vzájemná jedovatá nevraživost, jenže jejich zázemí už se rodí z obehrané šablony.



Policistce i jejímu manželovi požárníkovi začínají přerůstat přes hlavu dospívající synové, načež unavená žena zažije dvojí ránu osudu. A Brzobohatého prototyp amerického hrdiny s motorkou a otcem na krku má zase poměr s policejní psycholožkou provdanou za lékaře. Další kolega po nocích taxikaří, jinému se rozvádí dcera, kolegyně ztratila byt – a všichni se jednak potkávají jako na návsi, jednak se v pracovních kauzách osobně angažují. Dotyčné případy pak přinášejí doslovné až plakátové morality, v nichž se vyskytují zejména ztrápené ženy, plačící děti a domácí násilí.



Linka Česko, 2019, 3 h 34 min (Minutáž: 52–56 min) Režie: Jiří Chlumský, Martin Kopp Scénář: Lenka Hornová, Lucie Konečná, Magdalena Turnovská Hrají: Ivana Chýlková, Ondřej Gregor Brzobohatý, Martin Hofmann, Vladimír Kratina, Martin Finger, Roman Vojtek, Eva Leimbergerová, Jiří Klem, Jan Novotný, Adam Vacula, Petra Hobzová, Ondřej Kavan, Petr Batěk, Hana Baroňová, Vanessa Levá, Antonio Šoposki, Filip Antonio, Jana Sováková, Annette Nesvadbová, Matěj Šíma, Jáchym Kučera, Libuše Švormová, Veronika Duchková a další Hodnocení­: 40 %

Kdo při nálezu oběti zaváhá, vede samomluvu svědomí: „Přece ji v tom nenechám“. Zištní pozůstalí jsou dovedeni až do karikatury, jen aby se ukázalo, kvůli jakým lotrům riskují záchranáři život. Hrozí-li se pistolí, musí být alespoň třikrát ve velkém detailu, a dokonce i humor kolem přepadení v klaunské masce vyústí v dojímání. Nejen režijní přibližnost pak způsobí, že ošizený výbuch v podkroví je pořád přijatelnější než výbuch vášně na toaletě.



Po dvou dílech smiřují s Linkou pouze dílčí prvky. Zaprvé někteří herci, třeba Martin Hofmann s ukázkovým „přednesem“ telefonických pokynů, zadruhé princip veřejné osvěty, třebaže z neustále opakovaných záběrů na monitory v záchranářské centrále hrozí tik. Ale pořád je to užitečnější než uplakaně rozervaný milostný trojúhelník.