RECENZE: Porno jako lechtivá záminka pro romanci jménem Chyby

Není důvod tajit, že dívku dostihne porno, jež kdysi točila, ostatně únik choulostivých videí na internet už zrodil řadu děl včetně vítěze Berlinale, filmu Smolný pich aneb Pitomý porno.

Tam se musela hájit učitelka, v Chybách jde o prodavačku, jejíž přítel pokrývač je po odhalení bývalé profese své lásky vystaven posměchu pivní party.



Scenárista Roman Vojkůvka, který se původně věnoval spíše hororům, se drží v mantinelech moralistické teze. Jedna linie sleduje, zda vztah podrobený tvrdé zkoušce vydrží, druhá pak mapuje reakce okolí, z nichž se vyděluje pár primitivů, jeden spravedlivý, jeden moudrý a hrdinka, která nakonec udílí kázání daleko větším hříšníkům.



Hraje ji Pavla Gajdošíková, příjemně neokoukaná, stejně jako její protějšek Jan Jankovský. I profese, aniž by tlačily na sociální notu, poskytují vítanou změnu prostředí a jeho zákulisí. Lehce proletářská osudovost sice z Chyb vyčnívá včetně postav matek, ale zrod citu za jedné barové noci se líčí bez sentimentu, aniž by to ubíralo na dychtivosti a zranitelnosti všech milenců světa. Oba by pro sebe navzájem chtěli být čistí, jako první, jenže to nejde.

Bohužel scénář je obklopuje stereotypními charaktery, z nichž hrdinův chlípný kamarád vtiskne Chybám nálepku „česká Pretty Woman na vážno“ a zbohatlická dcerka se spouští s řemeslníky, zatímco novodobá Maří Magdaléna vpálí svému dávnému svůdci: „Jsi pasák; ne přes sílu, ale přes city.“ Že se potupné vyobcování odehrává v dešti a že na téma druhé šance musí pohovořit nositel zralé zkušenosti, už spadá do sbírky klišé.



Chyby Režie Jan Prušinovský, scénář Roman Vojkůvka, hrají Pavla Gajdošíková, Jan Jankovský, Ondřej Kokorský, Ivo Gogál Hodnocení­: 55 %

Jistěže otázka, zda před chybami věčně utíkat, nebo se jim postavit čelem se štítem lásky, může vystavět silné drama. V případě Chyb však vedle tezovitosti ruší ještě neodbytný dojem, že mladistvá nerozvážnost pornoherečky se všemi názornými detaily slouží spíše jako záminka pro lechtivý naviják na diváka.

Existují i méně efektní přešlapy hodné odpuštění. Nicméně střízlivá autenticita herectví i reálií drží romanci bez tajemství nad vodou.