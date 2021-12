Hrát Bonda by se mu líbilo. Musím začít pilovat angličtinu, říká Marek Lambora

Jak se vám změnil v posledních dvou letech život?

Velmi. Kontinuálně jsem dva roky točil seriál. Na samém začátku souběžně s Tváří, což bylo neuvěřitelně náročné. Do toho jsem v divadle nazkoušel dvě hlavní role a natočil čtyři filmy. Poslední projekt, jímž jsem zakončil tenhle krásný, ale šílený maraton, je osmidílná minisérie Půlnoční zpověď. A popularita s tím vším přišla nějak narychlo a ve velkém množství. Ze začátku jsem s tím vůbec neuměl pracovat. Učil jsem se to v běhu. Docela dlouho mi trvalo, než jsem si stanovil nějaké mantinely. A taky, co dělat a kam jít v rámci sociálních sítí, které se dnes hodně využívají. Ze začátku jsem se popularity a toho zájmu, který o mě byl, trošku bál. Až teď se v tom začínám cítit lépe. Už vím, co můžu čekat.

V Baladě pro banditu střílíme z pistole, s nabitou i nenabitou zbraní. A obě zbraně si vždycky před představením kontroluji. S nenabitou zbraní více míříte do obličeje a více si s ní hrajete. Marek Lambora herec