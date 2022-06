Marku, ve filmu Láska hory přenáší jste se potkal s Annou Fialovou. Jak se vám spolu hrálo?

Je to poprvé, co se s Aničkou potkáváme na place od doby, kdy jsme spolu studovali konzervatoř. To byla, kromě dobrého scénáře a skvělého režiséra, i jedna z věcí, kvůli které jsem film přijal.

Do té vody se mi fakt nechtělo. Kdybych se tam „dorazil“, mohlo to skončit horečkou. Režisér mě přemlouval, ať to zkusím... Marek Lambora herec